Собчак в эффектном платье с глубоким декольте вышла в свет с мужем

Накануне вечером многие звезды собрались на дне рождении Марины Жигаловы-Озкан, возглавляющую « Уолт Дисней Компани СНГ». Она устроила вечеринку, на которой также появились Ксения Собчак Максим Виторган . По всей видимости они оставили дома своего полуторагодовалого сына Платона и решили немного развеяться. Не так давно телеведущая представила публике документальный фильм о своем отце «Дело Собчака», а Максим после путешествия по Испании вернулся к работе.

На вечеринке Ксения появилась в элегантном и очень эффектном платье, которое выполнено в ретро стиле: темный наряд с рукавами-фонариками и цветочным принтом. За счет ленты на талии, силуэт выглядит более женственно, а также сделан акцент на глубоком декольте. Супруг телеведущей выбрал более практичный образ: джинсы, черную рубашку и пиджак с кроссовками. Поклонники пришли в восторг от этой пары.

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«Какие вы красивые! Вдохновляет!», «Вам очень идет такой образ!», «Ксения, платье просто бомба», «Как всегда красивая, стильная. Молодец», «Какие вы красивые и открытые!», «Прекрасная парочка. А сколько гармонии…», — прокомментировали фото с вечеринки подписчики. Отметим, что супруги не часто выходят в свет вместе. Однако всегда поддерживают друг друга в соцсетях и не скрывают своих чувств.