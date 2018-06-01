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Модные брюки, в которых мы будем ходить этим летом (вместо джинсов)
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Модные брюки, в которых мы будем ходить этим летом (вместо джинсов) 

SNCmedia.ru 1 час назад
Пастель
Нежные романтичные образы создаем при помощи одежды пастельных оттенков. Начать можно с пары брюк: нежно-розовые, фиалковые, зеленые или голубые брюки буду отлично смотреться с однотонными футболками, вязаными топами и рубашками с мужского плеча. Добавьте босоножки на каблуке или кроссовки и завершите образ крупными украшениями, сумкой-корзинкой и шейным платком.
Принт
О самых модных принтах этого лета мы уже рассказывали, поэтому пора применять свои знания к жизни. Ищем легкие брюки ярких цветов с изображением цветов, пальмовых ветвей, гороха и даже представителей фауны. Белая футболка или боди идеально сбалансируют лук. А из обуви выбирайте мюли или сабо.
Яркие цвета И, конечно, лето требует цвета! Поэтому ярко-оранжевые, красные и зеленые брюки обязательно должны поселиться в вашем гардеробе. Можно поиграть с материалами и выбрать, например, модель клеш полностью из золотых пайеток. Добавьте простую майку, эспадрильи, деревянную сумку и узкие очки — крутой лук на каждый день готов.
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Женский форум
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