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Пенелопа Крус в женственном платье стала звездой вечера
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Пенелопа Крус в женственном платье стала звездой вечера 

Журнал ОК! 56 минут назад
44-летняя Пенелопа Крус не перестает вдохновлять своей красотой поклонниц по всему миру. Актриса на собственном примере доказала, что женщина прекрасна в любом возрасте. Для каждого светского выхода Пенелопа выбирает образ, который моментально становится предметом обсуждения в прессе. В Каннах актриса блеснула в платье-пирожном, а на вчерашнее мероприятие надела очень женственный наряд, который подчеркнул ее безупречную фигуру.
Пенелопа Крус выбрала для благотворительного вечера Open Arms воздушное серое платье с длинными рукавами и бежевые замшевые туфли с открытым носком, которые идеально сочетались с пуговицами на платье. В макияже она отдала предпочтение естественным цветам, а волосы уложила небрежной волной.
Пенелопа Крус
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