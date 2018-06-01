Пенелопа Крус в женственном платье стала звездой вечера

44-летняя Пенелопа Крус не перестает вдохновлять своей красотой поклонниц по всему миру. Актриса на собственном примере доказала, что женщина прекрасна в любом возрасте. Для каждого светского выхода Пенелопа выбирает образ, который моментально становится предметом обсуждения в прессе. В Каннах актриса блеснула в платье-пирожном, а на вчерашнее мероприятие надела очень женственный наряд, который подчеркнул ее безупречную фигуру.

Пенелопа Крус выбрала для благотворительного вечера Open Arms воздушное серое платье с длинными рукавами и бежевые замшевые туфли с открытым носком, которые идеально сочетались с пуговицами на платье. В макияже она отдала предпочтение естественным цветам, а волосы уложила небрежной волной.

Пенелопа Крус