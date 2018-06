5 малоизвестных британских брендов, которые стоит запомнить

Fred Perry, Stone Island, Palace — эти британские бренды у всех на слуху. Но в Англии есть немало марок, о которых в России точно не знают. Выбрали 5 самых-самых!

Бренд What We Wear основал британский рэпер Tinie Tempah (Тайни Темпа). Марка существует около трех лет, образы из новых коллекций можно увидеть на африканской Неделе моды (главная тематика вещей — Африка). Доставки в Россию нет, но вдруг тебя соблазнят цены: костюм, например, можно купить за 70 фунтов стерлингов (5770 рублей). Мы бы с удовольствием отправились в Лондон за такими обновками.

Начнем с того, что бренд MARR носят Крейг Дэвид, Винни Харлоу Хейли Болдуин и другие звезды. Они делают кастомы (вещи, изготовленные в единственном экземпляре) с вручную нарисованными принтами и вышивкой, кроме того, на сайте марки можно найти очень стильные минималистичные украшения (от 160 фунтов стерлингов — 13 235 рублей). И да, доставка в Россию есть.

Бренд Minus Two еще совсем молодой, он был основан в конце прошлого года. Зато уже заслужил внимание лондонских модников как минимум потому, что Теренс Сэмбо (редактор моды издания Pause) и его команда делает красивые лукбуки. Там ты найдешь спортивные костюмы, худи и футболки, и, хотя коллекций снимают в основном на парнях, вещи унисекс еще никто не отменял. К сожалению, за Minus Two тоже придется отправиться в Лондон. Доставки в Россию нет, но мы думаем, что все еще впереди.

Мультибренд Ejder находится на станции метро Old Street Station, и о нем мало кто знает. Зато магазин всегда можно найти по музыке, которая из него доносится (очень уж крутая). Кроме того, в Ejder нет дверей, только прозрачные пластиковые шторы. Они давно стали любимой локацией для фотографов и любителей просто поснимать на полароид — рассказывают те, кто не раз там бывал. В Ejder представлены More Than Dope, Ambush, Don’t Sweat, C2H4, 032C, Adidas by Raf Simons и другие бренды. Доставки в Россию, к сожалению, нет, но это как минимум один весомый повод, чтобы побывать в мультибрендовом магазине, если отправишься в Лондон. К тому же, говорят, там устраивают отличные тусовки.

Бренд был основан в Швеции в 2014 году, а уже в 2016-м в Лондоне был открыт флагманский магазин. Axel Aregato начинали с производства нишевой обуви, а сейчас (помимо обуви) выпускают лимитированные коллекции худи и футболок. В планах производство кожаных сумок, кошельков и других аксессуаров. Кеды бренда можно заказать на Farfetch, они обойдутся чуть больше 12 тысяч рублей.

