Ещё
5 малоизвестных британских брендов, которые стоит запомнить
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 малоизвестных британских брендов, которые стоит запомнить 

Peopletalk 56 минут назад
Фото: Peopletalk
Fred Perry, Stone Island, Palace — эти британские бренды у всех на слуху. Но в Англии есть немало марок, о которых в России точно не знают. Выбрали 5 самых-самых!
@ww.wear
все слайды
Бренд What We Wear основал британский рэпер Tinie Tempah (Тайни Темпа). Марка существует около трех лет, образы из новых коллекций можно увидеть на африканской Неделе моды (главная тематика вещей — Африка). Доставки в Россию нет, но вдруг тебя соблазнят цены: костюм, например, можно купить за 70 фунтов стерлингов (5770 рублей). Мы бы с удовольствием отправились в Лондон за такими обновками.
@marr_ldn  все слайды
Начнем с того, что бренд MARR носят Крейг Дэвид, Винни Харлоу, Хейли Болдуин и другие звезды. Они делают кастомы (вещи, изготовленные в единственном экземпляре) с вручную нарисованными принтами и вышивкой, кроме того, на сайте марки можно найти очень стильные минималистичные украшения (от 160 фунтов стерлингов — 13 235 рублей). И да, доставка в Россию есть.
@minustwouk
все слайды
Бренд Minus Two еще совсем молодой, он был основан в конце прошлого года. Зато уже заслужил внимание лондонских модников как минимум потому, что Теренс Сэмбо (редактор моды издания Pause) и его команда делает красивые лукбуки. Там ты найдешь спортивные костюмы, худи и футболки, и, хотя коллекций снимают в основном на парнях, вещи унисекс еще никто не отменял. К сожалению, за Minus Two тоже придется отправиться в Лондон. Доставки в Россию нет, но мы думаем, что все еще впереди.
@ejderforlife
все слайды
Мультибренд Ejder находится на станции метро Old Street Station, и о нем мало кто знает. Зато магазин всегда можно найти по музыке, которая из него доносится (очень уж крутая). Кроме того, в Ejder нет дверей, только прозрачные пластиковые шторы. Они давно стали любимой локацией для фотографов и любителей просто поснимать на полароид — рассказывают те, кто не раз там бывал. В Ejder представлены More Than Dope, Ambush, Don’t Sweat, C2H4, 032C, Adidas by Raf Simons и другие бренды. Доставки в Россию, к сожалению, нет, но это как минимум один весомый повод, чтобы побывать в мультибрендовом магазине, если отправишься в Лондон. К тому же, говорят, там устраивают отличные тусовки.
@axelarigato
все слайды
Бренд был основан в Швеции в 2014 году, а уже в 2016-м в Лондоне был открыт флагманский магазин. Axel Aregato начинали с производства нишевой обуви, а сейчас (помимо обуви) выпускают лимитированные коллекции худи и футболок. В планах производство кожаных сумок, кошельков и других аксессуаров. Кеды бренда можно заказать на Farfetch, они обойдутся чуть больше 12 тысяч рублей.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/5-maloizvestnyh-britanskih-brendov-kotorye-stoit-zapomnit/
Peopletalk: последние новости
Эмма Стоун, Изабель Юппер и Джейден Смит на показе круизной коллекции Louis Vuitton Пэрис Джексон ушла с показа Dior. Почему все недовольны? По-домашнему: новый выход Кендалл Дженнер в Нью-Йорке
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киркоров показал скандальное фото с Королевой3
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой58
Странные приспособления для женской груди2
Знаменитые дети, изменившие мир2
Агата Муцениеце: «Наш брак стоит на паузе»1
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:46
Голливудские детки, которые позорят родителей
Дети Звёзды
06:36
Какие женщины распугивают мужчин
Психология
00:57
Девушек в купальниках перестали фотошопить
Мода
03:30
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой
Звёзды
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
00:35
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Звёзды
00:37
Фанаты спрашивают у Пынзарь, где ее грудь
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение