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Звезды показали самую удачную позу для фотосессий в купальнике
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Звезды показали самую удачную позу для фотосессий в купальнике 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: Lenta.ru
В Instagram-аккаунтах звезд начали появляться пляжные фотографии, где они сидят в одной и той же позе. Об этом сообщает The Sun.
Девушки в купальниках фотографируются на краю бассейна, лежа на спине или полулежа и опираясь на руки. На всех снимках у знаменитостей одно колено поднято выше другого.
Среди них оказались британская певица и участница шоу Little mix Ли-Энн Пиннок, которая выложила фотографию с отдыха на Бали.
Телеведущая и актриса Аманда Холден также снялась, лежа у бассейна с коктейлем.
Тренд поддержала и певица Перри Эдвардс.
Канадская фото-модель Винни Харлоу сфотографировалась в такой же позе во время музыкального фестиваля Coachella.
Российская супермодель Наталья Полещикова поделилась аналогичной фотографией с греческого острова Миконоса.
В мае слитный ретро-купальник с поясом на талии стал одним из самых модных трендов пляжного сезона этого года. Известные бренды-производители пляжной одежды, такие как Hunza G и Solid and Striped, представили свои версии купальника. Популярные блогеры Instagram обратили внимание на тенденцию и начали выкладывать фотографии в таких купальниках в своих аккаунтах.
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