Дело в шляпе: трендовые головные уборы в кино

В этом сезоне дизайнеры делают ставку на женственные и утонченные луки, а подходящие шляпки различных фасонов и беретки способны добавить в образ нежности, сделав его элегантным, таинственным или игривым в зависимости от цели и настроения обладательницы. Эксклюзивно для читателей Burdastyle.ru, интернет-кинотеатр TVzavr отобрал кинофильмы, героини которых наглядно демонстрируют, что и как носить на голове, а также какие шляпы будут актуальны в текущем и последующем годах, ведь эта тенденция, судя по всему, не эфемерна, и останется в арсенале дизайнеров в течение многих сезонов.

Строгих критериев для выбора идеальной шляпы нет, ведь образ — вещь сугубо индивидуальная. Однако, можно выделить некоторые тренды, которые существуют в настоящее время. Так, пожалуй, основным из них стала нестареющая классика — классические фетровые шляпы с полями, которые как нельзя лучше показаны в экранизированной биографии о легендарной женщине-дизайнере «Коко до Шанель». Сюжет картины сфокусирован на времени, когда она еще стала известной законодательницей мод, игравшей с устоявшимися традициями (например, показывая, что женщины могут носить мужской костюм) и создавшей культовое маленькое черное платье, и звалась по имени, данному ей при рождении — Габриэль Шанель.

Итак, обратите внимание на шляпу Габриэль: эта модель поистине вне времени, однако сейчас, согласно экспертам в области моды, она актуальна как никогда. Несомненным преимуществом модели является её практически универсальная сочетаемость с другими элементами одежды, что позволяет экспериментировать со стилями, создавая уникальные, даже близкие к эклектичным, образы, которые будут гармонично смотреться на девушках и женщинах всех возрастов.

Что касается актуальной цветовой гаммы головных уборов, то предпочтение отдается классической палитре «чёрный-белый» и вариантам в рамках цветов «серый-коричневый-бежевый». В качестве идеального примера женственного фасона шляпки, выполненной в светлом, сливочно-бежевом оттенке, можно привести кадр с тётей Эммой, героиней Джоанны Ламли из американской комедии с Леонардо ДиКаприо «Волк с Уолл-Стрит», рассказывающем об успешном и харизматичном брокере Белфорте, стремительным обогащением которого в один день начинает интересоваться ФБР

Лето по праву можно назвать сезоном свадеб, и героиня Джоанны приходит на помощь всем тем, кто пытается выбрать легкий головной убор в светлых тонах для присутствия на церемонии бракосочетания. Шляпа будет хорошо смотреться как с платьем, так и с неярким (даже брючным) костюмом. Торжественные церемонии, конечно, далеко не единственное мероприятие, куда можно надеть подобную красоту: театр, выставка, ресторан — это лишь малая часть локаций, где можно выгулять тканевую шляпку, декорированную крупными кружевами и искусственными нежно-розовыми цветами.

Ещё одна модная тенденция 2018 года, пришедшая от fashion-блоггеров и дизайнеров — это шляпки-клош, или колокольчики, которые можно отнести к стилю «ретро». Фасон берёт своё начало в 20-х годах прошлого столетия во Франции, однако его силуэт выглядит современно и актуально по сей день. Пример аккуратной шляпки-клош взят из фильма «Машина времени в джакузи», по сюжету которого четверых друзей забрасывает в прошлое на горнолыжный курорт, где им придется заново повторить опыт многолетней давности.

Малиновая шляпа из фетра или льна с мягкими полями и высокой тульёй отлично дополнит повседневный лук и станет в нём очаровательным акцентом. Хотя здесь следует отметить, что подобный фасон подойдёт высоким девушкам, а у невысоких может скрасть несколько сантиметров роста, однако эта проблема легко решается обувью на среднем по высоте каблуке или платформе, за счет чего цельный образ будет смотреться максимально выигрышно.

Что касается украшений головных уборов, то в ближайшее время они будут выдержаны в ярком и женственном ключе. К основным элементам декора можно отнести пряжки, броши, цветы из текстиля, крупные стразы и даже перышки, которыми в своё время не пренебрегала героиня Пенелопы Крус из «Пиратов Карибского моря: на странных берегах», четвёртой части цикла о приключениях морских разбойников под предводительством капитана Джека Воробья ( Джонни Депп ). Такая шляпа идеально подойдет для отдыха или путешествия за границу.

Очень женственно украшена яркая беретка персонажа из новой комедии «Афёра доктора Нока», роль которого исполнила Сабин Азема. Сама кинокартина расскажет об авантюристе Ноке, который притворяется лицензированным врачом и лечит здоровых людей от несуществующих болезней. Мастер манипуляций практически достигает своей цели, если бы не два «но»: мало того, что он влюбился, так еще и на пороге появился знакомый из прошлого, который намерен рассказать всю правду о докторе.

Элегантная беретка красного цвета, который, к слову, тоже советуют выбирать для расцветки головных уборов, поскольку он медленно, но верно меняет свой статус с вызывающе-дерзкого на женственный и классический, украшена необычно, но со вкусом. Алый клетчатый бант и декоративная гроздь рябины — нестандартное сочетание. Однако, оно чётко вписывается в рамки украшений головных уборов, обозначенные гуру моды и стиля. Благодаря такому выбору берета, образ оживает и выглядит динамично, задорно и, что называется, с огоньком.

Разумеется, довольно стандартное решение подобрать шляпу, декорированную лентой, тоже можно взять на вооружение. Однако, не следует забывать, что и здесь остается пространство для воображения и оригинальности: например, можно самостоятельно украсить шляпу лентой, концы которой необязательно обрезать, ведь, если они будут свисать и развеваться на ветру, как у знаменитой шляпы из «Алисы в стране чудес», сам головной убор и образ в целом получатся более воздушными и игривыми.