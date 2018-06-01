Оксана Федорова показала идею для идеальной летней фотосессии

@fedorovaoksanaОксана Федорова показала идею для идеальной летней фотосессииОксана Федорова (40) по праву считается одной из самых красивых женщин в России. Обладательница титула «Мисс Вселенная» как никто другой знает все о фотосессиях — ведь ее жизнь с юности сопряжена с позированием перед камерами. На одном из недавних снимков в своем микроблоге девушка продемонстрировала идею для летней фотосессии, которую стоит взять на вооружение всем, кто запланировал съемку в теплые месяцы года. 11 секретов крутой детской фотосессии

Публикация от Оксана Федорова Miss Universe? (@fedorovaoksana) 30 Май 2018 в 10:41 PDT На фото девушка предстала в мужской рубашке на голое тело. Телеведущая позирует под дождем, что добавляет снимку пикантности и нетривиальности. Всем, кто хочет повторить образ для фотосессии, стоит взять на вооружение этот прием. За счет отсутствия «активных» деталей на фоне и в наряде для фотосессии, снимки выходят особенно искренними и эмоциональными. Имей в виду: если в процессе ты будешь демонстрировать всею «палитру эмоций», то настроение снимков после обработки может варьироваться от меланхоличного до жизнерадостно-оживленного. 6 поз, в которых ты будешь выглядеть красиво