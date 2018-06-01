Шопинг-дайджест: 1 — 8 июня

Новая экологичная коллекция Oysho

Бренд Oysho присоединился к глобальному проекту Join Life, цель которого — уменьшить негативное воздействие моды на природу и общество. Все изделия из коллекции Join Life созданы из экологичного сырья, например, из органического хлопка и волокна Tencel, производство которого осуществляется по замкнутому циклу с 100% повторным использованием воды. А уже к 2020 году Oysho надеется свести объем отходов в магазинах и офисах к нулю.

Giorgio Armani представили капсульную коллекцию для московских бутиков

В коллекцию, созданную специально для Москвы, вошли 11 образов, вдохновленных морской тематикой. Среди моделей — длинные струящиеся платья, комбинезоны, приталенные пиджаки, рубашки, футболки и топы. Капсулу дополняют аксессуары: босоножки на плоской подошве, клатчи и шелковые платки. С начала июня коллекция будет представлена во флагманском бутике в Третьяковском проезде и Барвихе LuxuryVillageс июня 2018 г.

Brow Bar Moscow откроет pop-up салон в Париже

1 июня в парижском Balmain Hair Salon Paris открывается pop-up салон Brow Bar Moscow. В историческом здании на Елисейских полях Brow Bar Moscow предлагает уже полюбившиеся в Москве, Монако и Баку услуги: оформление бровей, уход за ресницами, макияж, и все это на косметике Anastasia Beverly Hills — той самой, которую обожает Ким Кардашьян . А чтобы перед важным выходом не беспокоиться о поиске еще одного салона, все необходимое собрано в одном месте: любую процедуру из меню броу бара можно совместить с укладкой или уходом для волос от мастеров Balmain Hair Salon Paris.

Поцелуев много не бывает: новый пигмент для губ Clarins

Французский косметический бренд представил новый пигмент для губ Eau à Lèvres, который обещает выдержать до 300 поцелуев. Можете проверить уже сейчас: средство поступило в продажу 1 июня. Пигмент представлен в четырех оттенках: фиолетовом, оранжевом, красном и розовом. Он состоит на 77% воды, а потому мгновенно впитывается и оставляет на губах стойкое матовое покрытие. Среди уходовых игнридиентов — алоэ и малина.

Первый магазин I AM Studio в Петербурге

В ТЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге наконец-то открылся первый магазин российской марки I AM Studio, который заодно представил круизную коллекцию для наступившего лета. Бренд вернулся к истокам создания круизных коллекций и выпустил ее в конце мая, как это делали по модному канону 20-х годов прошлого века. Капсула вдохновлена французской Ривьерой но будет прекрасно смотреться и в наших широтах. В нее вошли костюмы в пижамном стиле из атласа, летящие платья с цветочным принтом и оверсайз платья-халаты.

Юбилей Casio G-Shock

В честь 35-летия всеми любимых часов Casio G-Shock в Москве прошел финальный этап большого лекционного тура. На мероприятии собрались все, кто создает и меняет уличную культуру в России и за рубежом. Среди участников были режиссер и основательница модельного агентства Lumpen Авдотья Александрова , создатель Faces&Laces Дмитрий Оскес, Иван Дорн и сам Кикуо Ибэ, разработчик легендарных и неубиваемых G-Shock. Спикеры рассказали о своем профессиональном становлениии ответили на вопросы аудитории.

Bvlgari представили новые часы Octo Tourbillon Sapphire SOC Новый хронометр римский ювелирный Дом создал совместно с Сообществом владельцев суперкаров (Supercar Owners Circle — SOC). Презентация коллаборации пполностью соотвествала духу бренда: часы были впервые представлены на гала-ужине, устроенном в отеле Bvlgari, а на следующий день суперкары прошли парадом по улицам столицы Ломбардии. Следующая встреча Bvlgari с Сообществом владельцев суперкаров пройдет 4 июня в Великобритании на исторической гоночной трассе в Гудвуде.