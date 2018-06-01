Грудь вперед, попу назад: как с помощью купальника подчеркнуть достоинства фигуры

Большая грудь Чтобы в купальнике было удобно не только плавать, но и бегать и прыгать — например, при занятии пляжным волейболом — грудь должна иметь хорошую поддержку. Так она будет смотреться наилучшим образом, не смещаясь при любом неловком движении. Выбирать можно как закрытые, так и открытые модели купальников классического кроя, фасона «халтер» с одной бретелью вокруг шеи или маечного типа. Главное условие: широкие бретели и чашечки на косточках. Длинные ноги Надеемся, вам нравится ретро-стиль, потому что ничто так не подчеркнет длину ног, как плавки с завышенной талией и округлыми вырезами. Верх может быть совершенно разным — классическим лифом на бретельках или модным бандо. Такая модель обладает еще и корректирующими функциями: высокие плавки способны визуально подтянуть живот, особенно если выполнены в темном цвете. Главное условие: пропорциональные, неширокие бедра. Тонкая талия Для фигур этого типа как нельзя лучше подойдут комбинированные модели купальников. Трикини — альтернатива между закрытым и открытым костюмом. Верх и низ соединяются небольшими отрезами ткани — одной вертикальной полосой или комбинацией вертикальных, горизонтальных и даже диагональных полос. Последний вариант выглядит невероятно сексуально. Главное условие: отсутствие значительных жировых отложений в области живота и боков.

Изящные плечи Тонкие плечи с деликатно выступающими ключицами придают женской фигуре хрупкость и модельный вид. Подчеркнуть эту особенность можно с помощью купальника бандо. Это вариант с полным отсутствием бретелей, открывающий плечи и зону декольте. Модель уже прочно вошла в пляжную моду и пользуется популярностью среди женщин, которые хотят получить ровный загар без следов от бретелей. Главное условие: бюст маленького или среднего размера. Спортивная фигура Вы так долго работали над формами, так зачем же их скрывать? Красивую подтянутую фигуру можно продемонстрировать с помощью классического «маленького» купальника — бикини. Трусики с завязками на бедрах и мягкие чашечки-треугольники добавляют невероятной женственности образу — это то, чего иногда так не хватает некоторым поклонницам фитнеса. Главное условие: наличие естественных форм, характерных для женской фигурыВыразительные бедра Женщинам с фигурой этого типа рекомендуются купальники с широкими плавками-слипами без высоких вырезов на бедрах. Красивые ягодицы подчеркнут модели типа «бразильяна», можно с драпировкой по центру спинки. Главное условие: меньше декора! Растянутые цветы или крупные банты на пояснице выглядят, как минимум, нелепо.

Цвет и тип рисунка

Женщинам с выразительными, женственными формами подойдут темные насыщенные цвета, которые будут визуально сужать силуэт. Допустимы мелкий цветочный принт или тонкие вертикальные полосы. Вставки темного цвета, контрастирующие со светлым основным тоном купальника, зрительно приблизят фигуру к форме песочных часов. Обладательницам большой груди и узких бедер рекомендуются купальники с темным верхом и светлым низом. Такая комбинация сбалансирует пропорции. Женщинам с маленькой грудью и массивными бедрами, напротив, следует выбирать модели с плавками темного цвета и лифом, декорированным драпировкой, накладными объемными элементами, поперечными полосами, «горохом», цветочным или геометрическим узором. Допустимы ткани с расцветкой «металлик». При узких бедрах и плечах можно носить купальники любых форм и расцветок. Визуально сузить талию помогут закрытые модели (танкини, свим-дресс, бандо, хай-нек) с диагональным рисунком.