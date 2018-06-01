«Смело, но над стилем нужно поработать»: Ляйсан Утяшева оделась в духе 90-х

Фото: пресс-служба

Летний сезон открыт, а значит пришло время вечеринок в формате garden party. Ляйсан Утяшева, которая часто попадает под прицел нашей рубрики «Звездый стиль» на этот раз постаралась выглядеть дерзко и вызывающе. Получилось ли у нее?

Комментарий эксперта:

Эксперт по моде Ася Рязанкина*.

*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Хочу похвалить Ляйсан за то, что в последние годы она преодолела барьер консерватизма и закрытой одежды и начала одеваться смело и с фантазией. Но вод над стилем нужно еще поработать.

Даже для неформальной вечеринки такая длина юбки слишком экстремальна. Могу предположить, что Ляйсан планировала компенсировать открытые ноги глухим верхом: водолазкой под горло и джинсовой курткой-рубашкой oversize. Правильный ход мысли, но в этом образе сочетание получилось неудачное. Слишком много здесь отсылок к 90-м годам: вареная джинса, рваные края юбки, большие солнечные очки. Перестает считываться элегантность и голливудский лоск, которые имела в виду Ляйсан, а на первое место проступает небрежность образа.