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«Смело, но над стилем нужно поработать»: Ляйсан Утяшева оделась в духе 90-х
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«Смело, но над стилем нужно поработать»: Ляйсан Утяшева оделась в духе 90-х 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ляйсан Утяшева
Фото: пресс-служба
Летний сезон открыт, а значит пришло время вечеринок в формате garden party. Ляйсан Утяшева, которая часто попадает под прицел нашей рубрики «Звездый стиль» на этот раз постаралась выглядеть дерзко и вызывающе. Получилось ли у нее?
Комментарий эксперта:
Эксперт по моде Ася Рязанкина*.
*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Хочу похвалить Ляйсан за то, что в последние годы она преодолела барьер консерватизма и закрытой одежды и начала одеваться смело и с фантазией. Но вод над стилем нужно еще поработать.
Даже для неформальной вечеринки такая длина юбки слишком экстремальна. Могу предположить, что Ляйсан планировала компенсировать открытые ноги глухим верхом: водолазкой под горло и джинсовой курткой-рубашкой oversize. Правильный ход мысли, но в этом образе сочетание получилось неудачное. Слишком много здесь отсылок к 90-м годам: вареная джинса, рваные края юбки, большие солнечные очки. Перестает считываться элегантность и голливудский лоск, которые имела в виду Ляйсан, а на первое место проступает небрежность образа.
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