Звезды в неглиже: знаменитости, которые ходят по улицам в одном белье

Джиджи Хадид: спортивное бра Бюстгальтер, представляющий собой топ с треугольными чашечками, популяризировала известная бельевая марка Victoria’s Secret. Однако дизайнерам бренда было невдомек, что некоторые знаменитости будут носить этот предмет нижнего белья в качестве верхней одежды. Одна из них — законодательница моды — Джиджи Хадид. Девушка не стесняется носить бралетт при свете дня. Днем модель сочетает бюстгальтер со спортивными легинсами и кроссовками, а вечером — с облегающими брюками и босоножками на шпильке. Наталья Чистякова-Ионова: кружевной бралетт

Поклонницей провокационных бралеттов является и российская певица Глюк'oZa (Наталья Чистякова-Ионова). Звезда носит их с мешковатыми mom-джинсами, чтобы снизить градус сексуальности кружевного бюстгальтера. Таким же смелым натурам, как Наталья, стоит обратить внимание на цветные кружевные бралетты от салона нижнего белья Mon Secret.

Кружевной бралетт Marc&Andre​,

цена: от 2 880 руб.,

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Кружевной бралетт Marc&Andre​,

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Кендалл Дженнер : спортивный топ Спортивный лиф многие звезды уже давно адаптировали под предмет верхней одежды, сочетая его не только с вещами в спортивном стиле, но и добавляя его в образы, далекие от фитнес-тематики. Например, Кендалл Дженнер умело комбинирует лиф с прозрачным топом и рваными джинсами, получая эффектный образ в стиле 90-х. Ким Кардашьян : бандо

Бандо представляет собой бюстгальтер из сплошной полоски ткани с лямками или без. Бандо в качестве топа не раз надевала Ким Кардашьян, но критики не оценили: на Ким эта вещь выглядит как минимум потешно, а роскошный бюст явно теснится в белье не по размеру.

Кара Делевинь умело балансирует на грани сексуальности и вульгарности, сочетая бра с лаконичными вещами в стиле casual.

Классический бюстгальтер из атласа или кружева некоторые смелые звезды носят в качестве топа, но при этом не выглядят вульгарно. Дите можно. Обладательницы красивого декольте могут составить образ в стиле Диты фон Тиз. Стоит лишь приобрести подходящие изящные кружевные бюстгальтеры в салоне VISÀVIS.

Бюстгальтер VISÀVIS​, цена: от 599 руб.,

заказать: +7 (922) 108-08-89 Бюстгальтер VISÀVIS​, цена: от 599 руб.,

заказать: +7 (922) 108-08-89 И снова Ким: микролиф

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