Вещь дня: почему юбка с леопардовым принтом обязательно должна быть в летнем гардеробе

Леопардовый принт, триумфально вернувшийся в нашу жизнь, наконец-то перестал быть чем-то вульгарным и пошлым, как это было в нулевых. И как показывают осенне-зимние коллекции Tom Ford, Max Mara и Michael Kors, задержится с нами еще как минимум на один сезон. Это вовсе не означает, что можно облачиться в анималистичный принт с ног до головы, — добавляйте леопард в повседневные образы дозированно, разбавляя им лаконичные комплекты. Например, как это делают самые модные девушки Instagram, которые выбирают миди-юбку A-силуэта. Хищный рисунок они миксуют с простыми вещами: белыми рубашками, черными топами и кедами.