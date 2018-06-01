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Вещь дня: почему юбка с леопардовым принтом обязательно должна быть в летнем гардеробе
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Вещь дня: почему юбка с леопардовым принтом обязательно должна быть в летнем гардеробе 

Harper’s Bazaar 52 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Леопардовый принт, триумфально вернувшийся в нашу жизнь, наконец-то перестал быть чем-то вульгарным и пошлым, как это было в нулевых. И как показывают осенне-зимние коллекции Tom Ford, Max Mara и Michael Kors, задержится с нами еще как минимум на один сезон. Это вовсе не означает, что можно облачиться в анималистичный принт с ног до головы, — добавляйте леопард в повседневные образы дозированно, разбавляя им лаконичные комплекты. Например, как это делают самые модные девушки Instagram, которые выбирают миди-юбку A-силуэта. Хищный рисунок они миксуют с простыми вещами: белыми рубашками, черными топами и кедами.
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