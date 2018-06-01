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Неделя потребления: новый Rolls-Royce и кофе с Галапагосских островов
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Неделя потребления: новый Rolls-Royce и кофе с Галапагосских островов 

Forbes.ru 1 час назад
Фото: Forbes.ru
Премьера Rolls-Royce Cullinan
Автомобиль, названный в честь некогда самого крупного алмаза, в ближайшие дни появится в московских салонах Rolls-Royce.
Новый SUV британского производителя снабжается битурбированным двигателем V12 мощностью 571 л. с., а благодаря модернизированной подвеске Rolls-Royce Cullinan сохраняет плавность хода даже в условиях бездорожья. В задней части автомобиля расположен Recreation Module — моторизированный отсек, в котором можно хранить инвентарь для активного отдыха.
Лимитированный бренд Nespresso Galapagos Santa Cruz
Коллекция Explorations бренда Nespresso пополнилась новым лимитированным блендом — Galapagos Santa Cruz на основе арабики Галапагосских островов. Особый микроклимат наделяет кофе оригинальным вкусом, в готовом напитке улавливаются бисквитные и злаковые ноты.
Купить бленд Galapagos Santa Cruz можно в течение нескольких недель в онлайн-магазине Nespresso и бутиках бренда.
Коллекция Rado True Thinline Nature
Швейцарская часовая мануфактура Rado в сотрудничестве с ассоциацией Grandi Giardini Italiani, объединяющей владельцев исторических садов Италии, представила коллекцию часов True Thinline Nature. В коллекцию, вдохновленную природными оттенками, вошли три модели кварцевых часов в корпусе из полированной высокотехнологичной керамики.
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