Неделя потребления: новый Rolls-Royce и кофе с Галапагосских островов

Премьера Rolls-Royce Cullinan

Автомобиль, названный в честь некогда самого крупного алмаза, в ближайшие дни появится в московских салонах Rolls-Royce.

Новый SUV британского производителя снабжается битурбированным двигателем V12 мощностью 571 л. с., а благодаря модернизированной подвеске Rolls-Royce Cullinan сохраняет плавность хода даже в условиях бездорожья. В задней части автомобиля расположен Recreation Module — моторизированный отсек, в котором можно хранить инвентарь для активного отдыха.

Лимитированный бренд Nespresso Galapagos Santa Cruz

Коллекция Explorations бренда Nespresso пополнилась новым лимитированным блендом — Galapagos Santa Cruz на основе арабики Галапагосских островов. Особый микроклимат наделяет кофе оригинальным вкусом, в готовом напитке улавливаются бисквитные и злаковые ноты.

Купить бленд Galapagos Santa Cruz можно в течение нескольких недель в онлайн-магазине Nespresso и бутиках бренда.

Коллекция Rado True Thinline Nature

Швейцарская часовая мануфактура Rado в сотрудничестве с ассоциацией Grandi Giardini Italiani, объединяющей владельцев исторических садов Италии, представила коллекцию часов True Thinline Nature. В коллекцию, вдохновленную природными оттенками, вошли три модели кварцевых часов в корпусе из полированной высокотехнологичной керамики.