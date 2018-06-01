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«Таким ногам все позавидуют»: Анна Нетребко предстала в коротком платье
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«Таким ногам все позавидуют»: Анна Нетребко предстала в коротком платье 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Очередной наряд Анны Нетребко сделал её силуэт настолько стройным, что фанаты пришли в восторг. По мнению подписчиков оперной певицы, она очень умело скрыла свои недостатки и подчеркнула достоинства коротким платьем.
Платье открыло роскошные ноги артистки и сделало фигуру еще более точеной. Удачный образ сподвиг публику на многочисленные хвалебные высказывания. Поклонники признались, что поражены стройными ногами Нетребко, какими не всякая женщина может похвастаться. Каждый второй комментирующий выразил восхищение фигурой знаменитой певицы, и даже прекрасный вид сзади и мужчина рядом стали незаметны для их глаз. Однако все-таки нашлись те, кто обратил внимание не только на силуэт платья, но и на его цвет. По мнению этих людей, такой яркий рисунок не совсем соответствует возрасту Анны.
46-летней певице посоветовали отдавать предпочтение более нейтральным тонам в одежде, не пытаясь приковывать к себе слишком много внимания. Восхищенные формами поклонники заверили, что женщина и без того привлекает взгляды. Чтобы довести силуэт до идеала, Нетребко посоветовали поработать над проблемными зонами в спортзале. По мнению подписчиков, для рук Анне не помешают занятия с гантелями, а для талии рекомендовали попробовать махи ногами и покрутить массажный обруч. «Таким ногам все позавидуют! Еще стройнее стали!» «И ручки худые, но их бы подкачать» «Это платье очень удачно спрятало ваши пока не самые лучшие места!» «Вот это женщина! Такая фигура отличная»
Ноги Анны Нетребко хвалят уже не в первый раз. Некогда пышнотелая оперная звезда продемонстрировала результаты своего похудения, пребывая в Нью-Йорке. Тогда фанаты осыпали артистку комплиментами и похвалили ее наряд.
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Женский форум
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