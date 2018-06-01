5 очень безумных выходов Леди Гаги (на этой неделе)

После того, как Леди Гага сменила стилиста (раньше певица долгое время сотрудничала с Николой Формичетти, который заказал ей то знаменитое мясное платье) эпатажа от нее только и видели. Однако на этой неделе дива слетела с катушек и по старой памяти выгугяла несколько нарядов (один безумнее другого).

Первый лук, попавший с подачи Гаги во все заголовки, был полностью леопардовым. И хотя пальто с авангардными плечиками село певице по фигуре, брюки и обувь с тем же рисунком были явно лишними.

Фотография: Legion-Media Леди Гага

Мрачноватое сочетание сексапильного ажурного платья с платком и темными очками в исполнении Гаги выглядело как минимум стильно. Но кроме того, этим выходом звезда напомнила фанатам вампиршу Элизабет — свою героиню из пятого сезона «Американской истории ужасов».

Фотография: Legion-Media Леди Гага

Длинное платье-пальто певица играючи смиксовала с сапогами. Правда, кепка, похожая по форме на шлем наездника, кажется была лишней (по крайней мере, для такой неспешной прогулки по кварталу).

Фотография: Legion-Media Леди Гага

Дуэт латексного платья и босоножки с высоким мыском — визитная карточка ранней Гаги. Впрочем, облегающее платье в очередной раз подчеркнуло идеальную фигуру певицы (предполагаем, так и было задумано).

Фотография: Legion-Media Леди Гага

Еще одна страсть Леди Гаги из начала карьеры — платья, похожие на кондитерские шедевры. Чтобы подчеркнуть торжественность момента, звезда повязала вокруг полосатый пояс, хотя этого можно было и не делать.

Фотография: Legion-Media Леди Гага