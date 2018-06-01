«Формула-1» в Монако: лучшие и худшие образы звезд

От Беллы Хадид до княгини Шарлен — мы выбрали самые интересные образы знаменитостей на Гран-при Монако!

Наряд Шарлен можно назвать удачным с точки зрения цветовой гаммы и принта, но совершенно провальным в плане фасона, который превратил фигуру княгини Монако в прямоугольник без намека на талию.

Гонки посетил и Хью Грант вместе с женой Анной Эберштейн (к слову, пара впервые вышла в свет после своей свадьбы). Супруга актера выбрала лаконичное темно платье выше колена, которое дополнила босоножками на танкетке.

Не обошлось Гран-при Монако и без моделей — Аня Рубик порадовала поклонников стильным и практичным casual-образом. Берем на заметку!

Зато Крис Дженнер решила не мелочиться — глава клана Кардашьян-Дженнер появилась в ярком total look Versace. А вот возлюбленный звезды Кори Гэмбл, напротив, сделал ставку на удобство.

Прошедшими соревнованиями заинтересовались даже рок-звезды — гитарист The Strokes Альберт Хаммонд-младший также прибыл на гонки. А его жена Жюстина Срока продемонстрировала отличный летний образ, который придется по душе всем поклонницам бохо-шика.

Но настоящей звездой среди гостей «Формулы 1» стала, по общему признанию, Белла Хадид, играючи менявшая будничные образы на эффектные коктейльные наряд.

Если днем Белла позировала фотографам в джинсах и кроссовках, то вечером «переходила» на платья и каблуки. Если ты как раз придумываешь себе образ для летней вечеринки, настоятельно советуем присмотреться к обоим «белым выходам» Хадид — поверь, ты не прогадаешь!

Не смогла пропустить гонки и Джери Холлиуэл — экс-"перчинка" сменила несколько нарядов, днем выйдя в темно-синем платье-рубашке, а вечером «поддержала» Беллу Хадид, также отдав предпочтение белому цвету.