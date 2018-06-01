Ещё
«Формула-1» в Монако: лучшие и худшие образы звезд
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Формула-1» в Монако: лучшие и худшие образы звезд 

Grazia 22 минуты назад
Фото: Grazia
От Беллы Хадид до княгини Шарлен — мы выбрали самые интересные образы знаменитостей на Гран-при Монако!
Наряд Шарлен можно назвать удачным с точки зрения цветовой гаммы и принта, но совершенно провальным в плане фасона, который превратил фигуру княгини Монако в прямоугольник без намека на талию.
Гонки посетил и Хью Грант вместе с женой Анной Эберштейн (к слову, пара впервые вышла в свет после своей свадьбы). Супруга актера выбрала лаконичное темно платье выше колена, которое дополнила босоножками на танкетке.
Не обошлось Гран-при Монако и без моделей — Аня Рубик порадовала поклонников стильным и практичным casual-образом. Берем на заметку!
Зато Крис Дженнер решила не мелочиться — глава клана Кардашьян-Дженнер появилась в ярком total look Versace. А вот возлюбленный звезды Кори Гэмбл, напротив, сделал ставку на удобство.
Прошедшими соревнованиями заинтересовались даже рок-звезды — гитарист The Strokes Альберт Хаммонд-младший также прибыл на гонки. А его жена Жюстина Срока продемонстрировала отличный летний образ, который придется по душе всем поклонницам бохо-шика.
Но настоящей звездой среди гостей «Формулы 1» стала, по общему признанию, Белла Хадид, играючи менявшая будничные образы на эффектные коктейльные наряд.
Если днем Белла позировала фотографам в джинсах и кроссовках, то вечером «переходила» на платья и каблуки. Если ты как раз придумываешь себе образ для летней вечеринки, настоятельно советуем присмотреться к обоим «белым выходам» Хадид — поверь, ты не прогадаешь!
Не смогла пропустить гонки и Джери Холлиуэл — экс-"перчинка" сменила несколько нарядов, днем выйдя в темно-синем платье-рубашке, а вечером «поддержала» Беллу Хадид, также отдав предпочтение белому цвету.
Grazia: последние новости
Уму непостижимо: Леди Гага вышла в свет в консервативном сером костюме Меган Маркл не может жить без этой декоративной костметики за 7$ Дженнифер Коннелли, Эмма Стоун и другие гости круизного показа Louis Vuitton
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что вам не простят ваши дети: тест3
Это грязно: мифы об анальном сексе37
Знаменитые дети, изменившие мир2
Странные приспособления для женской груди3
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе7
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:46
Голливудские детки, которые позорят родителей
Дети Звёзды
06:36
Какие женщины распугивают мужчин
Психология
00:57
Девушек в купальниках перестали фотошопить
Мода
03:30
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой
Звёзды
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
00:35
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Звёзды
00:37
Фанаты спрашивают у Пынзарь, где ее грудь
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение