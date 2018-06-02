Какую одежду носить, чтобы казаться выше

Наша фигура легко поддается корректировке с помощью диет и занятий спортом, но увы еще не придумали упражнений и продуктов, которые смогут прибавить нам несколько сантиметров в росте. Что делать, если природа не наградила вас высоким ростом, а хочется выглядеть как девушки с обложек глянцевых журналов?

В этом случае нам на помощь снова спешит одежда, которая поможет визуально вытянуть фигуру и добавить несколько заветных сантиметров роста.

V -образный вырез на платьях, кофтах или блузках поможет добиться желаемого эффекта. За счет того, что такой вырез открывает шею, он визуально удлиняет её, а вкупе с шеей создается вид удлиненного и более изящного силуэта. В случае с V -образным вырезом можно схитрить, и если у вас нет такой одежды, то просто расстёгивайте пару верхних пуговиц на любимых блузках и рубашках.

Вертикальная полоска — еще один помощник в визуальном увеличении роста. Она сделает вас выше и стройнее, если соблюдать два простых правила.

Первое, подбирайте более тонкие полоски. Толстые полосы, пусть даже вертикального расположения, прибавят вам несколько сантиметров в ширине.

Второе правило, в образе используйте только одну полосатую вещь, например, полосатая рубашка с однотонными брюками и наоборот.

Расклешенные брюки и джинсы сделают вас заметно выше, а всочетании с каблуком ваши ногу и вовсе будут казаться бесконечно длинными. Главное правило, покупайте модели со стандартной или завышенной талией, заниженные брюки будут делать вас заметно короче.

Еще один расклешенный вариант — короткая юбка-клеш с завышенной талией. Причем, чем пышнее будет юбка, тем изящнее и выше будем казаться мы и длиннее наши ноги.

Водолазка должна прописаться в вашем гардеробе наравне с классической белой рубашкой. Помимо того, что это универсальная вещь, которая отлично выглядит с брюками, джинсами и юбками, так она еще значительно вытягивает наш силуэт и делает нас заметно стройнее и изящнее.