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С бантами, мехом, принтами и не только: 15 пар крутых слайдеров на лето
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С бантами, мехом, принтами и не только: 15 пар крутых слайдеров на лето 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Тапки — это модно и круто. А еще удобно и невероятно стильно. Никаких шнурков и каблуков, только банты, мех, принты и идеальный плоский ход!
Слайдеры в этом сезоне не просто вышли с пляжа и из бассейнов, но и почти вытеснили всю другую летнюю обувь. В некоторых моделях, например из принтованной кожи или атласа, можно отправляться даже в ресторан. «Меховушки» сочетать с денимом, а слайдеры на небольшой джутовой платформе станут отличной парой для летних макси-сарафанов.
Абсолютный хит — а ля спортивные шлепки. Такие модели слайдеров отличаются материалом, приближенным к пластику, классической широкой перемычкой и яркими цветами. Например, их окрашивают в модный красный или фиолетовый. Кроме того, именно на спортивных моделях люксовые (и не только) бренды печатают свое лого. Да-да, раньше носить тапки adidas могла себе позволить лишь шпана с района, а сегодня кто-то выходит из Bentley точно в таких же на первый взгляд тапках, но от Balenciaga.
Конечно, фаворитами элегантных модниц всего мира стали слайдеры с бантами, а также украшенные жемчугом, стразами или металлическими цепочками. Такие тапочки выглядят скорее как мюли, только с открытым мыском. Между прочим, «высота» слайдеров тоже может варьироваться. Ты можешь выбрать совсем плоские, а можешь чуть более высокие и даже ортопедические, например с пробковым покрытием внутренней части подошвы.
А ты бы вышла «в тапках» в свет?
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Текст: Диана Гербер
Фото: архивы пресс-служб
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