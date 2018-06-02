Эпатажная звезда Instagram Шейдлина вышла замуж в суперпрозрачном платье, но поклонники раскритиковали наряд

24-летняя инстазвезда и художница Эллен Шейдлина показала в соцсетях первое фото со своей свадьбы с возлюбленным Евгением.

На фото Эллен Шейдлина позирует в объятиях жениха в платье настолько прозрачном, что его верх напоминает кружевное боди, сквозь которое проглядывают соски девушки.

— подписала снимок Шейдлина. Множество подписчиков подвергли ее критике за такой выбор свадебного платья. «Моим родственникам было бы стыдно», «Платье немного вульгарное», «Зачем надевать такое платье на свадьбу?», «Свадебное платье символизирует невинность. А сейчас это все утратило, к сожалению, значение», — пишут Шейдлиной в комментариях.

А как тебе откровенный свадебный образ звезды Instagram, прославившейся благодаря необычным фото и арт-проектам?

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Фото:Instagram