Какую обувь носить с длиной мини?

Мы слишком долго скрывали свои ноги под джинсами, брюками, легинсами, колготками, а иногда и утепленными штанами вкупе с термобельем (привет всем горнолыжникам и сноубордистам!), чтобы не обрадоваться всей душой тому, что наконец-то наступает сезон голых ног и коротких платьев. И не только платьев, а еще и мини-шортов, мини-юбок и прочих их мини-разновидностей. Считайте, что уже пришла пора начинать принимать солнечные ванны не только лицом, чтобы избавиться от серо-синего зимнего «окраса» на ногах и приобрести приближенный к загару светло-коричневый оттенок кожи. С этой целью мы подготовили для вас пять комплектов с модной в этом сезоне длиной мини.

Street style

Street style

Street style

Street style

Короткое платье из трикотажа + сандалии-гладиаторы

Популяция платьев все растет и растет с каждым годом за счет разных привлекательных фасонов, так что остановиться и сказать: «У меня все есть», — становится откровенно сложно. Оцените этот нетривиальный экземпляр, который чем-то напоминает платье-кокон и вязаную жилетку. Минимализм в чистом виде и в пряном горчичном оттенке, для которого отлично подойдет любая высокая и сложносочиненная обувь, как, например, сандалии-гладиаторы.

Мини-платье Uniqlo (1 999 руб.); сандалии-гладиаторы Ancient Greek Sandals (€ 153 по скидке)

Легкие мини-шорты с принтом + босоножки на каблуках

Модная эволюция на тему этого предмета одежды, как вы уже заметили, в последние годы выглядела так: шорты старательно уменьшались и уменьшались в размерах до тех пор, пока не превратились в некое подобие трусов. У формата мини появился младший брат (мини-мини или микро?) для пляжа и для смелых — очень короткие шорты, которые в сочетании даже с обувью на небольшом каблуке делают ноги буквально бесконечными.

Мини-шорты Pull and Bear (1 199 руб.); босоножки H&M (1 999 руб.)

Джинсовый сарафан + белые кеды

Вместе с этой вещью хочется вспомнить школу, бесконечные по ощущениям каникулы длиною в целое лето и сотворить что-нибудь инфантильное. Ну или как минимум достать из шкафа к сарафану белую футболку, белые кроссовки или кеды и весь день слушать комплименты о том, что вам на вид меньше 18 лет.

Джинсовый сарафан Stradivarius (2 799 руб.); кеды Roxy (4 190 руб.)

Короткий комбинезон + остроносые мюли

Комбинезон длины мини в чем-то даже удобнее, чем то же самое короткое платье, потому что, в отличие от последнего, можно не беспокоиться, что в самый неожиданный момент вы нечаянно продемонстрируете свое нижнее белье. Летом многих из нас определенно «потянет» на пастельные оттенки, так что вот вам нежнейший baby blue вместо типичного розового и лаконичные мюли.

Короткий комбинезон Zara (2 999 руб.); мюли Topshop (£24)

Юбка-шорты + лоферы цвета пудры

Раз уж мы заговорили о практичных качествах, то у симбиоза юбки и шортов их как раз предостаточно: с виду смотрится как юбка, а скрывает под собой куда более удобные в носке летом (но, к сожалению, признанные далеко не во всех офисах) короткие шорты. Деловой принт в тонкую белую полоску на синем фоне напомнил нам костюмную ткань, поэтому обувь мы подобрали с таким же серьезным настроением.

Юбка-шорты Cinq A Sept (12 588 руб. по скидке); лоферы Uterque (9 990 руб.)

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