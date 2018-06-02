«И без бриллиантов сияет»: Равшана Куркова в простом наряде затмила расфуфыренных коллег

Популярная артистка Равшана Куркова посетила модный показ коллекции Chanel , где сразила всех своим простым и элегантным стилем. Достойный выход актрисы не мог оставить публику равнодушной, ведь Равшана наглядно показала, что можно быть звездой и без блестящей мишуры, глубоких декольте и экстремальных мини.

На днях наконец и в Москву прибыла коллекция Chanel Métiers d’art Paris-Hamburg 2017/ 2018, которая была представлена всему миру еще в декабре прошлого года в Гамбурге. На показ модного дома собрался весь столичный свет, желая лично оценить творения Карла Лагерфельда , а заодно и себя показать, блеснув на красной ковровой дорожке стильными нарядами. Особое внимание публики привлекла актриса театра и кино Равшана Куркова, чей простой и лаконичный стиль в мгновение ока выделил ее из толпы.

Звезда отечественного кинематографа не стала делать из себя гламурную светскую львицу, отказавшись перегружать свой силуэт аксессуарами. Спокойный макияж, распущенные волосы, минимум украшений и аккуратная сумочка в виде игральной кости на тонкой цепочке — все это гармонировало со светлым плащом от Chanel. В результате умеренно-спокойный образ отечественной звезды был расхвален поклонниками, поскольку ее фигура в выгодном свете выделялась среди обилия роскошных, нарядных и эффектных людей вокруг.

«Какая она породистая, хоть мешок надень, будет шикарнее тех, кто нацепит на себя все имеющиеся бриллианты и стразы» «Где бы она не появлялась — это эталон стиля, женственности и красоты!» «Равшана оделась стильно и без лишнего лоска. Сразу чувствуется вкус за этой простотой» «Какая Равшана красивая! Она всегда отлично выглядит» «Да, она из тех, кто и без бриллиантов сияет. В любом образе чувствуется стать»

К слову, продолжательница актерской династии Равшана Куркова взяла шарм и стать от своей матери, да и весь знаменитый аристократизм звезды достался ей по наследству.