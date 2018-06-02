Китайский бренд Totwoo запустил в Нью-Йорке «дизайнерскую платформу украшений будущего»

Нью-Йорк, 1 июня / Синьхуа / — На днях китайский бренд Totwoo — один из лидеров мирового рынка интеллектульных ювелирных изделий — и известная американская компания модных технологий 360Fashion Network презентовали и запустили в Нью-Йорке /США/ «дизайнерскую платформу украшений будущего».

Нью-Йорк, 1 июня /Синьхуа/ — На днях китайский бренд Totwoo — один из лидеров мирового рынка интеллектульных ювелирных изделий — и известная американская компания модных технологий 360Fashion Network презентовали и запустили в Нью-Йорке /США/ «дизайнерскую платформу украшений будущего».

Нью-Йорк, 1 июня /Синьхуа/ — На днях китайский бренд Totwoo — один из лидеров мирового рынка интеллектульных ювелирных изделий — и известная американская компания модных технологий 360Fashion Network презентовали и запустили в Нью-Йорке /США/ «дизайнерскую платформу украшений будущего».