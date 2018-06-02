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Китайский бренд Totwoo запустил в Нью-Йорке «дизайнерскую платформу украшений будущего»
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Китайский бренд Totwoo запустил в Нью-Йорке «дизайнерскую платформу украшений будущего» 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Нью-Йорк, 1 июня /Синьхуа/ — На днях китайский бренд Totwoo — один из лидеров мирового рынка интеллектульных ювелирных изделий — и известная американская компания модных технологий 360Fashion Network презентовали и запустили в Нью-Йорке /США/ «дизайнерскую платформу украшений будущего».
Нью-Йорк, 1 июня /Синьхуа/ — На днях китайский бренд Totwoo — один из лидеров мирового рынка интеллектульных ювелирных изделий — и известная американская компания модных технологий 360Fashion Network презентовали и запустили в Нью-Йорке /США/ «дизайнерскую платформу украшений будущего».
Нью-Йорк, 1 июня /Синьхуа/ — На днях китайский бренд Totwoo — один из лидеров мирового рынка интеллектульных ювелирных изделий — и известная американская компания модных технологий 360Fashion Network презентовали и запустили в Нью-Йорке /США/ «дизайнерскую платформу украшений будущего».
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