Шапка горит: как бренды воруют идеи друг у друга

Торговая марка

Давайте мы объясним, как это все работает: если вкратце, то раздолье для воровства, кхм, заимствования в индустрии — гигантское. Закон защищает торговую марку, то есть, если вы вдохновляетесь в открытую, перерисовывая для своего юного бренда именитый знак Chanel , то вероятность нарваться на «полицию моды» довольно велика. Но саму интеллектуальную собственность дизайнеров (а именно внешний вид товара, сам дизайн) практически невозможно защитить — никто не будет разбираться, почему в одном сезоне Недели моды оказалось два почти идентичных платья. Исключения существуют: если дизайн из года в год становится настолько узнаваем, что потребитель всегда связывает его с одной торговой маркой, то бренд может зарегистрировать дизайн как отдельный trade-item в американском бюро по патентам, но этот процесс стоит дорого и длится долго. Так Hermes удалось сделать свою легендарную сумку Birkin зарегистрированным неприкосновенным экспонатом. Если же такие операции бренду не под силу, то выход все еще есть. Интернет помнит все, поэтому лучше закона здесь сработает черный пиар, который, как мы помним — тоже пиар.

Из недавнего

Вот, например, июньский номер журнала Glamour сегодня обвиняется в беспощадном плагиате (скандал получился, кстати, довольно мощный, но к общему выводу никто не пришел). На обложке с Еленой Крыгиной была использована масса переводных тату для лица. Все бы ничего (и даже репер Face не высказывался), но обвинение поступило со стороны молодого тай-американского художника Джона Юи. Конечно же, Glamour открестился «вдохновением», отметили Юи в Instagram, а редакция даже будто бы пыталась связаться с ним еще до публикации номера. Но, уже вжившись в образ розовой пантеры, мы пойдем дальше: на обложке одного из летних номеров SNC за 2015 год тоже есть целый рукав модели в довольно знакомых наклейках. Опять же, все — на суд народа.

Из истории

Иногда дизайнеры люкса занимают удобные позиции и обращаются глубоко в архивы. Среднестатистический покупатель или зритель не заметит действительно ничего: но историки моды имеют довольно громкий голос, а архивы существовали еще до диджитал-мира. Так, например, Миучча Прада в 2013 копирует дизайн Courreges 1967 года. А знаете, почему вам так знакомы эти цветы? Потому что еще неизвестно, насколько оригинальна идея Daisy by Marc Jacobs.

На Неделе моды осень-зима 2014 года Victor & Rolf Couture представляют платье (отчаянно напоминающее полотенце, Марио Тестино на заметку), а летом 2015 года на показе Acne Studios появляется нечто, на наш взгляд, абсолютно идентичное. Похожее, но с принтом в горох, появляется в том же 2015 году у Moschino — тут и Холмсом быть не надо.

Брат у брата

Согласитесь, смешнее всего наблюдать за абсурдом под названием «люкс у люкса». Справа на фото: Yves Saint Laurent сезона весна-лето 2009, а в 2015, считайте, та же обувь у Versace.

Обувь является самой часто повторяющейся по визуальной части. Скорее всего, потому что из года в год изобрести что-то уникальное, когда есть уже абсолютно все, правда сложно. Но, come on, это наш абсолютный фаворит. Guess решил, что никто ничего не заметит, и его не смутило, что Gucci — довольно заметный бренд. Хотя оба бренда давно борются за право использовать двойную «G» на своих вещах. Ну, как борются, просто каждый делает, что хочет, а там — куда вынесет.

Масс-маркет

Мы не будем повествовать про махинации корпорации Zara, но по подсчетам статей с обвинениями, мы объявляем его победителем по всевозможным номинациям. У них действительно есть все, что мы не позволяем себе на ежемесячных шоппинг-походах: Chanel, Dior, другие дизайнеры масс-маркета. По данным 2016 года, более 40 дизайнеров обвиняли марку в плагиате.

Что касается масс-маркета, покупателям предлагается альтернативный вариант: устроить бойкот брендам и покупать «с умом», находя реальную идею. Но пока мы играем в true detective, вопрос о том, как мы можем и можем ли остановить открытый плагиат в той же люксовой индустрии, все равно остается открытым.