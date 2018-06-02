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Защитник «Салавата Юлаева» женился
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Защитник «Салавата Юлаева» женился 

ufa1.ru 39 минут назад
Фото: ufa1.ru
Игрок уфимских юлаевцев Станислав Гареев покончил с холостой жизнью. Защитник хоккейного клуба женился на молодой девушке. Избранницей спортсмена стала 23-летняя Екатерина Котовенко. Красавица поделилась радостной новостью на страницах в соцсетях.
— Довстречались! — подписала девушка фотографию, на которой довольный хоккеист в элегантном костюме с бутоньеркой, а сама Катя в шикарном платье из фатина.
Поклонники звездной пары уже оценили радостное известие и вовсю начали поздравлять молодых и желать им семейного счастья.
На снимке спортсмен в элегантном костюме, а дама в сногсшибательном платье
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