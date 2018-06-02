Защитник «Салавата Юлаева» женился

Игрок уфимских юлаевцев Станислав Гареев покончил с холостой жизнью. Защитник хоккейного клуба женился на молодой девушке. Избранницей спортсмена стала 23-летняя Екатерина Котовенко. Красавица поделилась радостной новостью на страницах в соцсетях.

— Довстречались! — подписала девушка фотографию, на которой довольный хоккеист в элегантном костюме с бутоньеркой, а сама Катя в шикарном платье из фатина.

Поклонники звездной пары уже оценили радостное известие и вовсю начали поздравлять молодых и желать им семейного счастья.

На снимке спортсмен в элегантном костюме, а дама в сногсшибательном платье