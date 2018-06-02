Больше не секси: Шэрон Стоун в наряде домохозяйки

Звезду трудно было узнать в этом асексуальном наряде!

Звезде фильма «Основной инстинкт» уже 60! Однако это не мешает ей выглядеть молодо и свежо. Она и правда роскошна! А вот стиль актрисы все же оставляет желать лучшего. Многие знаменитости за 50 стараются держать себя в форме и даже на прогулку с друзьями одеваются не хуже, чем на красную ковровую дорожку.

Шэрон Стоун , похоже, не из их числа. Она не стремиться выглядеть можно и сексуально, отдавая предпочтение вполне обычным и даже непривлекательным нарядам. Так, например, на днях она была замечена на прогулке с подругой в Беверли-Хиллз.

Для променада Шэрон выбрала голубые «домашние» брюки, тапочки и видавшую виды тельняшку — ни дать ни взять домохозяйка! От былого шика не осталось и следа!

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