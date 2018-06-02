«Все в рюшках ходит»: девичий наряд Яны Рудковской признали нелепым

Продюсер Яна Рудковская славится любовью к моде, однако временами забывает, сколько ей лет, и появляется на публике с оголенными ногами, рюшками и румяными щечками, желая всех поразить своим, безусловно, дорогим брендовым образом. Впрочем, такое поведение вызывает лишь насмешки у пользователей сети, которые задаются вопросом, доколе дива будет молодиться?

Звездный продюсер Яна Рудковская постоянно получает приглашения на все самые знаковые мероприятия и шоу, и в особенности звезда старается не пропускать ничего, что было бы связано с модой и стилем. Сейчас же, к немалой радости звезды, модный дом Chanel привез свою коллекцию в столицу. И хотя Яна уже видела эту коллекцию, она не смогла отказать себе в удовольствии еще раз посмотреть на полет дизайнерской мысли и блеснуть своей красотой на ковровой дорожке модного показа, впрочем, последнее ей, увы, не удалось. Капризная публика обратила внимание, что наряд Рудковской вновь представлял собой молодежное платье с мини-юбкой, обильно украшенной несколькими слоями рюшек.

Длина подола акцентировала внимание на ногах 43-летней знаменитости, которые в силу возраста не могут похвастаться красивыми коленями. Впрочем, и сама Яна понимает это, тщательно ретушируя свои ноги на снимках, однако упорно продолжает оголять их на различных мероприятиях. И хотя наряд дивы, безусловно, стоил немало денег, разочарованные поклонники в очередной раз напомнили Рудковской, что девиз «дорого-богато» надо использовать с умом и, прежде всего, трезво оценивать, красит вас наряд или нет.

«Рудковская в своём репертуаре — мини в рюшечки, коленки в складочки» «Наверное все дико дорого, но так безвкусно» «Яна, небось, целый год ждала визита Шанель в Россию, и явилась на показ как 11-классница на дискотеку» «Рудковская все не может выйти из образа „бэби-долл“. А давно пора бы это сделать!» «Что же все с открытыми коленками, пора уже носить макси. А тут еще и такие румяные щечки, прям девочка-девочка» «Ой как всё плохо. Это надо умудриться так бездарно подобрать себе наряд» «Все в рюшках ходит, а ведь уже не девочка 20-летняя в такие платьишки одеваться» «Видимо достала из шкафа платье, в котором ещё на дискотеку ходила» «Не вещь красит человека, если это дорого и дизайнерское, это не значит, что это тебе подойдёт!»

Также, кроме умения стильно одеваться, под вопросом, с точки зрения поклонников, находятся и манеры звезды. Ведь на недавнем мероприятии Яна Рудковская показала, что не умеет вести себя как леди, позволив себе взять в руки фрукт, а после швырнуть его в общую тарелку на столе.