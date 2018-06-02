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Серый — ее цвет: Сара-Джессика Паркер на вечеринке сериала «Развод»
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Серый — ее цвет: Сара-Джессика Паркер на вечеринке сериала «Развод» 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Вчера в Нью-Йорке состоялась вечеринка сериала «Развод», в котором Сара-Джессика играет главную роль. Для своего вечернего образа звезда выбрала свой любимый образ — серый total-look. К слову, этот цвет действительно идеально подходит знаменитости, и она ни раз доказывала, что он совершенно не скучный. Весь секрет в правильно подобранном оттенке — для вчерашнего выхода звезда выбрала холодные асфальтовые тона. Блузка Паркер в светлом оттенке серого с жемчужными переливами идеально сыграла на контрасте с загорелой кожей актрисы, подчеркнув ее здоровое сияние. Завершением образа стали темно-серые скини джинсы и туфли с глиттером в тон.
Стоит отметить, что53-летняя голливудская актриса продолжает вдохновлять поклонников на модные эксперименты, и хотя с годами ее образы стали более спокойными, яркие туфли и знаменитые локоны Керри Бредшоу остаются ее фирменным стилем.
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