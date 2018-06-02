Звездные бриллианты: самые стильные украшения с красных дорожек

Украшение: колье Tiffany&Co Событие: красная дорожка Costume Designers Guild Awards На это ожерелье-воротник ушло более 3500 круглых бриллиантов! Кейт не раз замечали в крупных и дорогих украшениях, но в этот раз она превзошла саму себя! Анджелина Джоли

Украшение: серьги Forevermark Событие: «Золотой Глобус — 2018» Крупные серьги-капли стоимостью почти 700 тысяч долларов под стать шикарной Анджелине. И это еще не самое дорогое украшение в коллекции актрисы. Если вас привлекают крупные серьги, как у Анджелины, стоит присмотреться к изделиям от ювелирного дома Pistachio. Серьги выполнены из серебра со вставками кубического циркония. Эти изысканные украшения гармонично подчеркнут любой вечерний наряд.

Серьги Pistachio, Италия, цена: от 8 296 руб.,

заказать: +7 (495) 988-88-89 Серьги Pistachio, Италия, цена: от 7 450 руб.,

Украшение: серьги, кулон, колье Lorraine Schwartz Событие: вручение премии «Золотой глобус» Помимо шикарного платья Valentino актрису украшал комплект украшений: колье 12 карат, кулон 30 карат и серьги 10 карат. Но даже эти 8 миллионов долларов в бриллиантовом эквиваленте не затмили рыжеволосую красотку. Шикарные серьги из белого золота может себе позволить любая девушка. Подберите сережки, усыпанные бриллиантами, или более скромный, но не менее роскошный вариант украшения с фианитами в ювелирном магазине «Адамас».

Серьги с бриллиантами в магазине «Адамас», цена: 109 200 руб.

со скидкой 70%, заказать: +7 (800) 250-33-44 Серьги с фианитами в магазине «Адамас», цена: 16 694 руб.

Украшение: серьги Bulgari Событие: «Золотой Глобус — 2018» Актриса правильно расставила приоритеты: глубокое декольте и шикарные, крупные серьги сделали из Джессики королеву. Стоит такое удовольствие почти полмиллиона, но оно того стоит! Эмилия Кларк

Украшение: колье и серьги Harry Winston Событие: «Золотой Глобус — 2018» Эмилия отдала дань минимализму, ведь он до сих пор держит модные позиции. Лаконичное бриллиантовое колье с аккуратными серьгами в 10 карат подчеркивают красоту девушки. Кэрри Андервуд

Украшение: колье Jonathan Arndt Событие: церемония «Грэмми-2013» Стоимость колье певицы — 31 миллион долларов! Наверное, 381 карат бриллиантов привлек даже больше внимания, чем сама певица, но Кэрри после того выхода несколько раз официально заявляла, что колье — произведение ювелирного искусства и достойно внимания. Неизвестно, брала она его напрокат или купила, но фурор произвела точно. Эмбер Херд

Украшение: браслеты, кольцо и серьги-подвески Tiffany Metro Событие: коктейльная вечеринка Tiffany&Co. в Торонто Конечно, на вечеринку в честь ювелирного дома гости выбрали свои самые шикарные украшения. Красотка Херд решила не ограничивать себя и надела сразу два браслета на одно запястье. Но и этого оказалось мало — она добавила кольцо в 23 карата и серьги-подвески из мелких бриллиантов. Девушкам, которые тоже отдают предпочтение крупным бриллиантам, придутся по душе золотые кольца от ювелирного дома TULUPOV. Эти украшения — настоящие произведения искусства, призванные отражать безукоризненный вкус той, кто ими владеет.

Кольцо с бриллиантами Fashion Sun​ в TULUPOV,

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заказать: +7 (343) 215-68-80 Рене Зеллвегер

Украшение: кольцо и серьги Cartie Событие: благотворительный вечер Рене Зеллвегер называют бриллиантовой королевой, уж очень она любит дорогие украшения. Этот комплект стоит почти полмиллиона долларов — и это не предел цены для актрисы. Чаще всего она берет драгоценности напрокат, но и в собственной коллекции у нее имеются украшения-«миллионы». Эль Фаннинг

Украшение: колье и кольца Tiffany & Co Событие: кинофестиваль в Каннах Актриса выгодно подчеркнула молодость и нежность цветными камнями в тон платью. Несмотря на столь юный возраст, на Эль надето более 600 тысяч долларов, но смотрится это не вычурно, а очень уместно. Таким же юным девушкам прекрасно подойдут тонкие кольца с гранатом и алмазом от магазина ювелирных изделий «София».

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