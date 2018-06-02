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Иванка Тамп нашла идеальные брюки с завышенной талией
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Иванка Тамп нашла идеальные брюки с завышенной талией 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Пока вся мировая общественность находится в ожидании первого выхода Мелании Трамп после 22-дневного отсутствия, вся семья президента США отправилась в загородную резиденцию Кэмп-Дэвид. Иванка Трамп также решила присоединиться к своему отцу и уехать из Вашингтона на несколько дней. Дочь американского президента в очередной раз продемонстрировала свой элегантный стиль: Иванка предстала в бежевых брюках с завышенной талией, в которые она заправила блузку оттенка айвори. В качестве аксессуара 36-летняя Трамп выбрала свои любимые очки-авиаторы.
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