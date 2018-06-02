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Как одеться в самолет: Поппи Делевинь в белом жакете в желтую полоску и джинсах скинни
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Как одеться в самолет: Поппи Делевинь в белом жакете в желтую полоску и джинсах скинни 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Английская роза — так называют Поппи Делевинь ее фанаты за настоящую британскую элегантность и утонченность. Модные критики считают ее настоящим олицетворением стиля Туманного Альбиона — его сдержанности и безупречных манер. Для своих повседневных образов 32-летняя звезда и муза Jo Malone выбирает классику спортивного шика. Так, вчера Поппи была замечена в калифорнийском аэропорту Лос-Анджелеса. В качестве образа для перелета Делевинь выбрала скини джинсы, белый топ и белый жакет из хлопка с нежно-желтыми полосками. К слову, звезда предстала без мейк-апа, решив дополнить свой лук большими солнечными очками.
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