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Эмили Ратаковски в откровенном платье с глубоким декольте в Париже
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Эмили Ратаковски в откровенном платье с глубоким декольте в Париже 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Секс-символ, модель и культовая персона социальных сетей продолжает производить фурор в Инстаграме. Последние несколько дней Эмили гостит в Париже и вызывает ажиотаж своими откровенными фото из столицы Франции. Так, вчера Ратаковски отправилась в один из ресторанов города: для своего выхода звезда выбрала ультра-короткое платье с принтом пейсли и глубоким декольте. В начале вечера Эмили накинула сверху жакет, что придало ее образу элегантность.
Но, ближе к ночи, звезда решила не разочаровывать своих фанатов и выложила откровенное фото образа без жакета. Свой пост модель подписала вопросом «Француженка ли я уже?», продолжая тем самым серию своих фотографий из Парижа, где звезда пытается соответствовать стилю a la parisienne, что безумно радует ее поклонников.
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