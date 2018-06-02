Юбилейный Бранч на Даче

Пожалуй, самая популярная и ожидаемая модная вечеринка — юбилейный Бранч Виктории Зайцевой прошла на Даче — новом проекте ДудкиБара.

В центре Даманского острова собрались главные модницы, среди которых оказались представительницы бизнеса: Анжелика Никулина, Марина Аглова, творческой элиты: Ольга Котяткина и Мила Ержанова. Виктория демонстрировала тенденции сезона на новых коллекциях одежды бутика Kaufhouse. В сердце зала с удовольствием фотографировались Ася Горинская и Даша Суставова.

Компания Мастер Бриллиант и лично Марина Курбанова презентовала коллекцию ювелирных изделий из бриллиантов.

Центром события стала презентация нового Мерседенс — Бенц CLS.