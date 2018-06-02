«Не сексуально и очень скучно»: что мужчины думают о модных кедах

Участники опроса:

Константин, 24 года, менеджер

Антон, 42 года, бизнесмен

Александр, 35 лет, финансист

Николай, 29 лет, преподаватель английского

Образ №1 Константин: «А это платье разве не вечернее? Ведь у него длинный подол. Или это просто не по размеру? Кеды бросаются в глаза как что-то вопиюще неподходящее. С таким платьем надо носить каблуки и только каблуки».

Антон: «Соблазнительная ножка полностью загубленная этим странным башмаком. Зачем было надевать платье с разрезом и такую грубую обувь. Сплошное разочарование».

Александр: «У меня есть такие кеды, я катаюсь в них на велосипеде. Даже не знал, что в них можно просто так ходить по улице, если честно. К платью они точно не подходят».

Николай: «Все вещи, на мой взгляд, из разных опер. Платье очень стильное, а эту сумку и кеды явно надо носить с другими вещами: футболкой, джинсами».

Образ №2 Константин: «В целом смотрится довольно гармонично. Думаю, что девушка отправилась на шопинг, поэтому надела кеды, чтобы было удобнее. Они подходят к платью по цвету. Немного смущают очки, слишком футуристичные они какие-то».

Антон: «Пример того, как кеды превращают красивую девушку в прямоугольник. Они явно уродуют пропорции. Изящные туфельки спасли бы ситуацию».

Александр: «Я не в восторге от спортивной обуви, если речь не идет о тренировке в фитнес-клубе. Дизайнеры создают столько красивой обуви для женщин, а милые дамы все равно выбирают какой-то сомнительный унисекс».

Николай: «Нормально. По-молодежному. Но не восторг. Больше всего меня привлекает ее улыбка, но уж точно не конверсы».

Образ №3 Константин: «Я так понимаю, что сейчас в тренде надевать вообще все, что попадается под руку. Тут и водолазка, и платье, и куртка. И кеды, которые явно украдены у бойфренда. Они сюда не подходят. Я искренне не понимаю, что хотела девушка сказать этим образом».

Антон: «Не сексуально. И очень скучно. Это платье до пят в какой-то бабушкин узорчик. И даже кеды, которые должны придать юности, не справились со своей задачей».

Александр: «Все бы хорошо, если бы не красные кеды, которые перетягивают на себя все внимание. И смотрятся они очень не к месту».

Николай: «Я не в восторге от спортивной обуви в сочетании с женственным платьем. Надела бы она каблуки, стала бы принцессой. А сейчас смахивает на бедную студентку, которой нечего надеть».

Образ №4 Константин: «Девушка решила притвориться инопланетянкой. И ей это удалось. Очень странные очки. Ну а кеды меня в этой ситуации не смущают, они как будто и продавались с этим платьем в комплекте».

Антон: «Отличный наряд, чтобы зажечь на каком-нибудь музыкальном фестивале. И если нужно танцевать всю ночь, то кеды в тему».

Александр: «Переходный возраст явно затянулся. Фриковатое платье не спасут даже классические кеды».

Николай: «Я сам люблю носить белые кожаные кеды и считаю, что они со всеми вещами смотрятся отлично. Похоже, что у девушек такой же лайфхак».

Универсальные белые кеды из натуральной кожи, подходящие к любому образу, вы можете приобрести в магазине обуви и аксессуаров CORSOCOMO.

Полуботинки CORSOCOMO, цена: от 6 600 руб., заказать: +7 (800) 333-03-46 Кеды из кожи CORSOCOMO, цена: от 8 800 руб., заказать: +7 (800) 333-03-46 Образ №5 Константин: «Меня больше волнуют не кеды (кеды-то крутые), а то, почему платье надето на футболку. Ей великоват вырез? Тогда зачем было покупать? Девушки все-таки очень загадочные. Я их логику просто не понимаю».

Антон: «Неплохой летний образ. Сумочка прямо дает волю фантазии об отдыхе у моря. Белые кеды меня в данном луке не смущают».

Александр: «Не носите две вещи вместо одной, и будет вам счастье. Кеды лучше было бы надеть с белой футболкой и джинсами, смотрелось бы интереснее».

Николай: «Эту девушку не испортило даже это странное платье. А кеды просто огонь, даже я о таких тайно мечтаю».

Стильные и удобные кеды, которые можно носить и с платьем, и с джинсами, вы можете приобрести в магазине El Tempo.

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Женские кеды El Tempo, цена: от 4 491 руб., заказать: +7 (800) 700-53-04​