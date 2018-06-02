Ещё
«Не сексуально и очень скучно»: что мужчины думают о модных кедах
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Не сексуально и очень скучно»: что мужчины думают о модных кедах 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Участники опроса:
Константин, 24 года, менеджер
Антон, 42 года, бизнесмен
Александр, 35 лет, финансист
Николай, 29 лет, преподаватель английского
Образ №1  Константин: «А это платье разве не вечернее? Ведь у него длинный подол. Или это просто не по размеру? Кеды бросаются в глаза как что-то вопиюще неподходящее. С таким платьем надо носить каблуки и только каблуки».
Антон: «Соблазнительная ножка полностью загубленная этим странным башмаком. Зачем было надевать платье с разрезом и такую грубую обувь. Сплошное разочарование».
Александр: «У меня есть такие кеды, я катаюсь в них на велосипеде. Даже не знал, что в них можно просто так ходить по улице, если честно. К платью они точно не подходят».
Николай: «Все вещи, на мой взгляд, из разных опер. Платье очень стильное, а эту сумку и кеды явно надо носить с другими вещами: футболкой, джинсами».
Образ №2  Константин: «В целом смотрится довольно гармонично. Думаю, что девушка отправилась на шопинг, поэтому надела кеды, чтобы было удобнее. Они подходят к платью по цвету. Немного смущают очки, слишком футуристичные они какие-то».
Антон: «Пример того, как кеды превращают красивую девушку в прямоугольник. Они явно уродуют пропорции. Изящные туфельки спасли бы ситуацию».
Александр: «Я не в восторге от спортивной обуви, если речь не идет о тренировке в фитнес-клубе. Дизайнеры создают столько красивой обуви для женщин, а милые дамы все равно выбирают какой-то сомнительный унисекс».
Николай: «Нормально. По-молодежному. Но не восторг. Больше всего меня привлекает ее улыбка, но уж точно не конверсы».
Образ №3  Константин: «Я так понимаю, что сейчас в тренде надевать вообще все, что попадается под руку. Тут и водолазка, и платье, и куртка. И кеды, которые явно украдены у бойфренда. Они сюда не подходят. Я искренне не понимаю, что хотела девушка сказать этим образом».
Антон: «Не сексуально. И очень скучно. Это платье до пят в какой-то бабушкин узорчик. И даже кеды, которые должны придать юности, не справились со своей задачей».
Александр: «Все бы хорошо, если бы не красные кеды, которые перетягивают на себя все внимание. И смотрятся они очень не к месту».
Николай: «Я не в восторге от спортивной обуви в сочетании с женственным платьем. Надела бы она каблуки, стала бы принцессой. А сейчас смахивает на бедную студентку, которой нечего надеть».
Образ №4  Константин: «Девушка решила притвориться инопланетянкой. И ей это удалось. Очень странные очки. Ну а кеды меня в этой ситуации не смущают, они как будто и продавались с этим платьем в комплекте».
Антон: «Отличный наряд, чтобы зажечь на каком-нибудь музыкальном фестивале. И если нужно танцевать всю ночь, то кеды в тему».
Александр: «Переходный возраст явно затянулся. Фриковатое платье не спасут даже классические кеды».
Николай: «Я сам люблю носить белые кожаные кеды и считаю, что они со всеми вещами смотрятся отлично. Похоже, что у девушек такой же лайфхак».
Универсальные белые кеды из натуральной кожи, подходящие к любому образу, вы можете приобрести в магазине обуви и аксессуаров CORSOCOMO.
Полуботинки CORSOCOMO, цена: от 6 600 руб., заказать: +7 (800) 333-03-46  Кеды из кожи CORSOCOMO, цена: от 8 800 руб., заказать: +7 (800) 333-03-46  Образ №5  Константин: «Меня больше волнуют не кеды (кеды-то крутые), а то, почему платье надето на футболку. Ей великоват вырез? Тогда зачем было покупать? Девушки все-таки очень загадочные. Я их логику просто не понимаю».
Антон: «Неплохой летний образ. Сумочка прямо дает волю фантазии об отдыхе у моря. Белые кеды меня в данном луке не смущают».
Александр: «Не носите две вещи вместо одной, и будет вам счастье. Кеды лучше было бы надеть с белой футболкой и джинсами, смотрелось бы интереснее».
Николай: «Эту девушку не испортило даже это странное платье. А кеды просто огонь, даже я о таких тайно мечтаю».
Стильные и удобные кеды, которые можно носить и с платьем, и с джинсами, вы можете приобрести в магазине El Tempo.
Женские кеды El Tempo, цена: от 4 491 руб., заказать: +7 (800) 700-53-04​
Женские кеды El Tempo, цена: от 4 491 руб., заказать: +7 (800) 700-53-04​
Я Покупаю: последние новости
10 главных модных трендов лета 2018 Что такое аутлет? Распродажи недели: что купить со скидкой сейчас, чтобы выглядеть стильно
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дженнифер Энистон беременна от Брэда Питта?8
Трагические истории детей, которых знал весь мир
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ111
Что говорит о женщине форма ее груди20
Что вам не простят ваши дети: тест8
Новости партнеров
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
03:46
Голливудские детки, которые позорят родителей
Дети Звёзды
06:36
Женщины, которые отпугивают мужчин
Психология
00:57
Девушек в купальниках перестали фотошопить
Мода
03:30
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой
Звёзды
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение