7 рубашек в клетку виши, как у Мелании Трамп и Блейк Лайвли

Вот уже второй сезон главные иконы стиля выбирают рубашки в клетку виши. Особенно актуален такой предмет гардероба летом: с коротким или длинным рукавом, эти рубашки отлично сочетаются с шортами, брюками (как это делает Мелания), юбками с завышенной талией (учимся у Блейк Лайвли) и в качестве накидки на топ. Кстати, мелкая клетка, которую ввели в моду американцы, появилась во французском городе Виши. Там в начале 20 века начали использование ткани в графичную клетку для производства постельного белья, салфеток, скатертей и обивок для кресел. Позже принт виши дошел до США, где его решили перенести на одежду. К слову, именно стиль пин-ап обеспечил клетке большую популярность. А в июне 1959 года, когда Брижит Бардо вышла замуж за Жака Шарье в платье с этим нежным узором — произошел настоящий фурор, после чего каждый сезон дизайнеры создают новые вариации на тему популярного принта. Мы собрали самые лучшие рубашки в клетку виши у люксовых брендов и бюджетных марок, так что без этой детали гардероба на лето точно не обойтись!