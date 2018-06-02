Ещё
7 рубашек в клетку виши, как у Мелании Трамп и Блейк Лайвли
Далее:
Читайте также:
Ещё

7 рубашек в клетку виши, как у Мелании Трамп и Блейк Лайвли 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Вот уже второй сезон главные иконы стиля выбирают рубашки в клетку виши. Особенно актуален такой предмет гардероба летом: с коротким или длинным рукавом, эти рубашки отлично сочетаются с шортами, брюками (как это делает Мелания), юбками с завышенной талией (учимся у Блейк Лайвли) и в качестве накидки на топ. Кстати, мелкая клетка, которую ввели в моду американцы, появилась во французском городе Виши. Там в начале 20 века начали использование ткани в графичную клетку для производства постельного белья, салфеток, скатертей и обивок для кресел. Позже принт виши дошел до США, где его решили перенести на одежду. К слову, именно стиль пин-ап обеспечил клетке большую популярность. А в июне 1959 года, когда Брижит Бардо вышла замуж за Жака Шарье в платье с этим нежным узором — произошел настоящий фурор, после чего каждый сезон дизайнеры создают новые вариации на тему популярного принта. Мы собрали самые лучшие рубашки в клетку виши у люксовых брендов и бюджетных марок, так что без этой детали гардероба на лето точно не обойтись!
Harper’s Bazaar: последние новости
5 слагаемых идеального женского гардероба по Иву Сен-Лорану 53-летняя Сандра Буллок в комбинезоне с глубоким декольте спешит на шоу Джимми Киммела Не Balenciaga едиными: Джиджи Хадид нашла идеальные ugly shoes
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дженнифер Энистон беременна от Брэда Питта?8
Трагические истории детей, которых знал весь мир
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ111
Что говорит о женщине форма ее груди20
Что вам не простят ваши дети: тест8
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
03:46
Голливудские детки, которые позорят родителей
Дети Звёзды
06:36
Женщины, которые отпугивают мужчин
Психология
00:57
Девушек в купальниках перестали фотошопить
Мода
03:30
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой
Звёзды
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение