Ещё
Жасмин, цитрусовые и мускус в новом аромате Jasmin Dentelle
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жасмин, цитрусовые и мускус в новом аромате Jasmin Dentelle 

Собака 59 минут назад
Фото: Собака
Новинка нишевого бренда Comptoir Sud Pacifique в полном соответствии со своим названием — «Кружево жасмина» — звучит женственно, нежно и по-летнему легко.
Первые искристые ноты лимона и мандарина готовят появление свежесорванных цветов. Жасмин самбак — сердце парфюмерной композиции, сразу демонстрирует свое предназначение: он символ нежности и женственности. Его чистая белизна, кружево лепестков наводит на мысль о невинности, но белый мускус, положенный в основание ольфакторной композиции, помогает жасмину раскрыть свою невесомую чувственность и делает его совершенно неотразимым.
«Мне не хотелось интенсивного белого букета, как часто бывает в подобных ароматах, а хотелось передать ощущение света, воздуха и кружева. Тончайшего цветочного кружева!» — объясняет глава бренда Валери Пианелли. И вслед за ней мы представляем героиню аромата — элегантную женщину, одетую во что-то кружевное.
Jasmin Dentelle дополнил презентованную в прошлом году линейку Jardins Pop, приглашающую в путешествие на юг, где воздух напоен ароматами апельсинов, лимонов и помело (это основа трех ароматов коллекции). Валери уже тогда пообещала, что коллекция будет большой, так как ей нравится то, что получается. Ароматы оценили и публика, и профессионалы: Jardins Pop в прошлом году была признана лучшей нишевой коллекцией года по версии премии FiFi Russian Fragrance Awards, которую ежегодно проводит Парфюмерный Клуб России.
Comptoir Sud Pacifique — бренд с необычной волнующей судьбой. Его создала в 1974 году французская пара, увлеченная далекими путешествиями. На первый аромат их вдохновила красота Французской Полинезии, и главной нотой в нем стали цветы таитянской гардении тиаре. Принцип был положен в основу всей концепции: владельцы путешествовали, привозя из своих поездок впечатления и парфюмерные идеи, которые воплощались в экзотические ароматы. В них практически всегда солировал один ингредиент: цветок, фрукт, специя, водоросль, смола, древесный мох и т.д. Строгий, но изысканный флакон, воплощает в себе философию компании — «роскошь в деталях и простоте». Все ароматы можно носить по отдельности или миксовать, создавая собственный неповторимый образ. В 2010 году бренд возглавила доктор фармацевтики Валери Пианелли, и лучшего преемника трудно себе представить. «Обоняние — мой основной способ познания мира, — рассказывает Валери. — Всему и всегда я ищу ассоциации среди ароматов, все хочу понюхать. И воспоминания ко мне всегда приходят через запахи. Когда я закрываю глаза и думаю о прошедшем, в моей памяти всегда возникают ароматы». Jasmin Dentelle ей особенно близок, ведь отсылает к садам Сицилии, откуда родом сама Валери.
Аромат представлен в магазинах: ЦУМ, ДЛТ и ТЦ «Времена года»; в парфюмерно-косметическом супермаркете «Золотое Яблоко» и парфюмерно-косметической сети «Элизе». В интернет-магазинах: www.beautyroom.ru, www.tsum.ru, www.ozon.ru и www.kupivip.ru  var RndNum4NoCash = Math.round (Math.random () * 1000000000);
var ar_Tail='unknown'; if (document.referrer) ar_Tail = escape (document.referrer);
document.write ('')
Собака: последние новости
Юбилейный Бранч на Даче Проливной дождь, конюшня и мексиканские наездницы на показе новой коллекции Christian Dior Красоты Грузии, чалма и отсылка к национальным костюмам в лукбуке новой коллекции UShatáva
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дженнифер Энистон беременна от Брэда Питта?8
Трагические истории детей, которых знал весь мир
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ110
Что говорит о женщине форма ее груди20
Что вам не простят ваши дети: тест8
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
03:46
Голливудские детки, которые позорят родителей
Дети Звёзды
06:36
Женщины, которые отпугивают мужчин
Психология
00:57
Девушек в купальниках перестали фотошопить
Мода
03:30
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой
Звёзды
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение