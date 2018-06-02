Жасмин, цитрусовые и мускус в новом аромате Jasmin Dentelle

Новинка нишевого бренда Comptoir Sud Pacifique в полном соответствии со своим названием — «Кружево жасмина» — звучит женственно, нежно и по-летнему легко.

Первые искристые ноты лимона и мандарина готовят появление свежесорванных цветов. Жасмин самбак — сердце парфюмерной композиции, сразу демонстрирует свое предназначение: он символ нежности и женственности. Его чистая белизна, кружево лепестков наводит на мысль о невинности, но белый мускус, положенный в основание ольфакторной композиции, помогает жасмину раскрыть свою невесомую чувственность и делает его совершенно неотразимым.

«Мне не хотелось интенсивного белого букета, как часто бывает в подобных ароматах, а хотелось передать ощущение света, воздуха и кружева. Тончайшего цветочного кружева!» — объясняет глава бренда Валери Пианелли. И вслед за ней мы представляем героиню аромата — элегантную женщину, одетую во что-то кружевное.

Jasmin Dentelle дополнил презентованную в прошлом году линейку Jardins Pop, приглашающую в путешествие на юг, где воздух напоен ароматами апельсинов, лимонов и помело (это основа трех ароматов коллекции). Валери уже тогда пообещала, что коллекция будет большой, так как ей нравится то, что получается. Ароматы оценили и публика, и профессионалы: Jardins Pop в прошлом году была признана лучшей нишевой коллекцией года по версии премии FiFi Russian Fragrance Awards, которую ежегодно проводит Парфюмерный Клуб России.

Comptoir Sud Pacifique — бренд с необычной волнующей судьбой. Его создала в 1974 году французская пара, увлеченная далекими путешествиями. На первый аромат их вдохновила красота Французской Полинезии, и главной нотой в нем стали цветы таитянской гардении тиаре. Принцип был положен в основу всей концепции: владельцы путешествовали, привозя из своих поездок впечатления и парфюмерные идеи, которые воплощались в экзотические ароматы. В них практически всегда солировал один ингредиент: цветок, фрукт, специя, водоросль, смола, древесный мох и т.д. Строгий, но изысканный флакон, воплощает в себе философию компании — «роскошь в деталях и простоте». Все ароматы можно носить по отдельности или миксовать, создавая собственный неповторимый образ. В 2010 году бренд возглавила доктор фармацевтики Валери Пианелли, и лучшего преемника трудно себе представить. «Обоняние — мой основной способ познания мира, — рассказывает Валери. — Всему и всегда я ищу ассоциации среди ароматов, все хочу понюхать. И воспоминания ко мне всегда приходят через запахи. Когда я закрываю глаза и думаю о прошедшем, в моей памяти всегда возникают ароматы». Jasmin Dentelle ей особенно близок, ведь отсылает к садам Сицилии, откуда родом сама Валери.

Аромат представлен в магазинах: ЦУМ , ДЛТ и ТЦ «Времена года»; в парфюмерно-косметическом супермаркете «Золотое Яблоко» и парфюмерно-косметической сети «Элизе». В интернет-магазинах: www.beautyroom.ru, www.tsum.ru, www.ozon.ru и www.kupivip.ru var RndNum4NoCash = Math.round (Math.random () * 1000000000);

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