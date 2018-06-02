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Надо брать: 27 главных сумок сезона
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Надо брать: 27 главных сумок сезона 

Peopletalk 17 минут назад
Фото: Peopletalk
Сумки разные нужны, сумки разные важны. Собрали самые модные аксессуары сезона. На такие не грех потратиться!
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/nado-brat-27-glavnyh-sumok-sezona/
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