Красная водолазка и драные джинсы: Белла Хадид в Париже 

Одна из самых востребованных моделей планеты прилетела из Лондона в Париж, где сегодня была замечена журналистами. Для своего выхода 21-летняя знаменитость выбрала классическую красную водолазку, которую заправила в свои любимые драные джинсы с завышенный талией. В качестве аксессуаров звезда предпочла сумку Fendi и очки в стиле нулевых. Стоит отметить, что буквально недавно Хадид была в этих же джинсах на вечеринке Дома Dior в Лондоне. Пользователи сети отмечают, что Белла часто повторяет детали своего гардероба, демонстрируя универсальные и интересные комбинации.