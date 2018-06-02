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Красная водолазка и драные джинсы: Белла Хадид в Париже
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Красная водолазка и драные джинсы: Белла Хадид в Париже 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Одна из самых востребованных моделей планеты прилетела из Лондона в Париж, где сегодня была замечена журналистами. Для своего выхода 21-летняя знаменитость выбрала классическую красную водолазку, которую заправила в свои любимые драные джинсы с завышенный талией. В качестве аксессуаров звезда предпочла сумку Fendi и очки в стиле нулевых. Стоит отметить, что буквально недавно Хадид была в этих же джинсах на вечеринке Дома Dior в Лондоне. Пользователи сети отмечают, что Белла часто повторяет детали своего гардероба, демонстрируя универсальные и интересные комбинации.
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