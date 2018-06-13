Андреева в дерзкой косухе и мини-юбке, Бардо в рваных джинсах и «детском» топе и другие кинодивы на вечеринке GQ в… 

На днях в Сочи отгремело торжественное закрытие 29-го кинофестиваля «Кинотавр».
После красной ковровой дорожки и оглашения победителей, звезды собрались на вечеринку, организованную журналом GQ, чтобы узнать, кто же получит приз «Искусство быть мужчиной» за лучшую мужскую роль. Награда досталась Алексею Смирнову, сыгравшему в фильме «История одного назначения», режиссера Авдотьи Смирновой.
Поздравить актера и отметить завершение девятидневного фестиваля пришли Светлана Ходченкова, Оксана Акиньшина, Владимир Яглыч, Ольга Зуева, Александр Горчилин, Егор Корешков, Ирина Хакамада, Виктория Исакова, Аглая Тарасова, Аркадий Новиков, Игорь Верник, Федор Бондарчук и многие другие.
Несмотря на то, что вечеринка началась сразу после церемонии закрытия, многие звездные красотки успели сменить вечерние наряды. Так, Паулина Андреева надела мини-юбку и дерзкую косуху, Наталья Бардо и Оксана Акиньшина предпочли рваные джинсы и топы, а Янина Студилина — черное платье с глубоким декольте.
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Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru