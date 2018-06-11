«Мокрая» укладка и смелое декольте: Паулина Андреева появилась на закрытии «Кинотавра»в дерзком образе

Паулина Андреева. В Сочи состоялась торжественная церемония закрытия 29-го открытого фестиваля «Кинотавр». Одной из самых ярких пар на красной дорожке стали Федор Бондарчук

Паулина Андреева появилась на церемонии в синем шелковом платье с эффектным декольте, украшенном массивной сверкающей пряжкой. Актриса недавно отрезала свои длинные волосы и на этот раз сделала стильную «мокрую» укладку. Смотрелась Паулина в итоге довольно необычно, смело, дерзко и сексуально.

А как тебе образ актрисы?