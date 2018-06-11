«Мокрая» укладка и смелое декольте: Паулина Андреева появилась на закрытии «Кинотавра»в дерзком образе 

В Сочи состоялась торжественная церемония закрытия 29-го открытого фестиваля «Кинотавр». Одной из самых ярких пар на красной дорожке стали Федор Бондарчук и Паулина Андреева.
Паулина Андреева появилась на церемонии в синем шелковом платье с эффектным декольте, украшенном массивной сверкающей пряжкой. Актриса недавно отрезала свои длинные волосы и на этот раз сделала стильную «мокрую» укладку. Смотрелась Паулина в итоге довольно необычно, смело, дерзко и сексуально.
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Фото:Global Look Press, Екатерина Ширинкина / WMJ.ru