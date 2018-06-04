«Рок-н-рольный „Ла-ла-лэнд“. Гости „Кинотавра“ — о фильме „Лето“

Фильм «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова, рассказывающий о юности и начале творческого пути музыкантов Майка Науменко и Виктора Цоя, открыл «Кинотавр». В Сочи приехала практически вся съёмочная группа, исключая Кирилла Серебренникова — он под домашним арестом.

В широкий прокат фильм выйдет седьмого июня. Как известно, незадолго до старта «Кинотавра» «Лето» отметили в Каннах — призом за лучший саундтрек. Первый в России показ — на открытии «Кинотавра» — ждали, о картине много говорили. Спорить о ней стали о задолго до того, как она появилась на экране: Борис Гребенщиков, лично знавший и Цоя, и Науменко, к примеру, заявил, что всё в «Лете» — «ложь от начала и до конца». Как отреагировали на картину гости «Кинотавра», рассказывает «АиФ-Юг». Орфография и пунктуация отзывов сохранена.

«Шёл на фильм с опаской»

Ксении Собчак, чей фильм об отце будет закрывать нынешний «Кинотавр», фильм понравился.

«Спасибо за открытие фильмом «Лето». Именно такую «правду» о том времени и о Викторе Цое и хочется помнить, даже если она и «неправда». Фильм-настроение, про недолговечность прекрасного, истинного и живого», — написала Ксения в своей Instagram.

Wearing @vikagazinskaya Dress and @yanajewellery ️️️ Спасибо за открытие фильмом «Лето». Прекрасная картина Кирилла Серебренникова о надеждах, которые не сбылись и о буйных, которых всегда мало. Смотришь-и тепло. Улыбаешься и понимаешь, что эта прекрасная жизнь только могла быть такой в голове режиссера, но именно такую «правду» о том времени и о Викторе Цое и хочется помнить, даже если она и «неправда». Фильм-настроение, про недолговечность прекрасного, истинного и живого.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 2 Июн 2018 в 5:02 PDT Супруг Ксении Собчак, актер Максим Виторган, не поскупился на добрые отзывы.

«Ну что, #кинотавр29 понёсся! И как! Фильм открытия «Лето» прекрасен! Легко, светло, хулигански, романтично! Чувственный фильм с разлитой в каждом кадре любовью! Влад Опельянц — оператор— волшебник. Артисты — боги. Старшенбаум, Горчилин, Коренева, Авдеев, Ауг и все-все-все! Рома Зверь — браво! — нежно вдохнул музыку в старые песни, которые были прекрасны совсем не музыкой;-)) И это его дебют в кино?! Зрелая, умная, объемная, точная работа. Озвучка артиста, который играет Цоя (сам он не говорит по-русски) — это отдельное искусство!

Не слушайте никого — «все было не так!», «на него не похож» и т.д. — все это не имеет к фильму никакого отношения! И сами авторы внутри фильма стебутся над этим: один из персонажей время от времени появляется с табличкой «Этого не было». Мне 45 лет. Когда мне было 15, я не был знаком с этими ребятами, но ощущения от них, от их музыки, от их жизни у меня были именно такие, как от этого фильма. Просто праздник! Спасибо, дорогой Кирилл Серебренников и все создатели!

P. s. Должен признаться, что даже я, наслушавшись всякого, шёл на фильм с опаской. И это при том, что я лично знаком с большинством создателей. Как же тогда тяжело простому зрителю! Сколько всякого им влили в уши! Не обкрадывайте себя — идите и посмотрите фильм. Он скоро в прокате! И будет вам лето!;-)».

В стилистике итальянского неореализма

Одними из первых впечатлениями после просмотра фильма, ставшего легендой задолго до премьеры, поделились журналисты.

Заместитель главного редактора в L Officiel Russia Максим Андриянов:

«Долгое время старался сохранить ощущения солнца и тепла, возникшие внезапно посреди гнусно дождливого дня после просмотра. Такси обратно до работы ехало по пробкам так медленно, что я успел прокрутить в голове большую часть фильма — настолько легко он запомнился, и настолько красивы были картинки, придуманные оператором. Особенно мне хотелось еще раз пересмотреть сцену в телефонной будке с Еленой Кореневой. Абсолютно вставной номер в стилистике итальянского неореализма.

А вчера посмотрел «Лето» еще раз, теперь уже на открытии «Кинотавра». В большом зале. Но даже неудобные кресла Зимнего театра не дали почувствовать, что фильм идет два часа — он снова пролетел незаметно, как пролетает каждый раз лето. Лето, полное надежд, любви, стремлений, приключений, музыки.

И отдельное яркое впечатление — глаза Ирины Старшенбаум (исполнительница главной роли, — прим. «АиФ-Юг»). Такие на экране, пожалуй, только у Евгении Симоновой — глубокие, полные трогательности и силы. А это, знаете ли, хороший знак.

Боюсь сегодня идти в кино, чтобы не разрушить пойманное вчера настроение».

Тепло отозвался о ленте и известный журналист, критик Юрий Сапрыкин, тем не менее обозначив и некоторые «формальные несовершенства».

«Можно было сократить»

Режиссер, сценарист Григорий Константинопольский картину тоже хвалит.

«Какой же крутой фильм Лето Кирилла Серебренникова! Не ожидал. Прям кино-кино. Сколько я слышал негатива про этот фильм — и сценарий ложь, и Майк не такой — и Цой не настоящий, и чехлы от гитар неправильные …))) просто посмотрите! Единственный недостаток — можно было бы сократить минут на 15, а так… как передано время! Опель (Влад Опельянц — оператор — прим. «АиФ-Юг») — ты Бог! Так снять картину — и чувственно, и хулигански! Ира Старшенбаум, Никита Ефремов (БГ), Юля Юлия Ауг! Прям отличные! Елена Коренева! Ты — восторг! Какой характер в маленьком эпизоде! Как ярко! Люблю тебя! Но Рома Зверь… это моё открытие! Во-первых как он играет (Майка) — какой трогательный и великодушный.. ну это то ещё ладно, сыграть многие хорошо могут — но как Рома сделал саундтрек?! Большинство публики даже не отдуплило, что то что звучит в фильме — совсем не Майк (никакой там музыки не было), и не ранний Цой (тоже на музыку мало похоже было) — все это сделал Рома — и модно (а пойди, сделай рок-н-ролл сегодня модным) и музыкально интересным и драйвовым … в общем я поражён и прямо в каком то даже ажиотаже) Кирилл реально крут — кино мирового уровня! От всего сердца поздравляю! Это победа! Спасибо!».

Режиссер Анастасия Иванова фильм также оценила положительно.

«Фильм открытие — «Лето» показали конечно уже… Завтра Пресс-Конференция. А я перевариваю впечатления — вкусно! Фильм сложно описать, он многослойный, художественный во всех смыслах этого слова».

В официальном аккаунте программы «Кино в деталях» появился такой отзыв:

«Вчера после церемонии открытия «Кинотавра» села в зал уставшая. После перелёта. Думала, засну)). Началось кино. Проснулась, подключилась. Практически пританцовывала. Это «Лето» вышло дождливое и грустное. Щемящее и очень атмосферное. Солнечное, хотя и черно-белое. Влад Опельянц — это очень крутая работа! Наивно-романтичное, как школьный роман. Сконструированное и придуманное, но придуманное классно. И пусть скажут, что было всё не так. Что диалоги вышибают. А мне зашло). Такой рок-н-рольный «Ла-ла-лэнд». Рома Зверь — настоящее открытие! Ира Старшенбаум и Тею Ю — браво! Поющая Елена Коренева в коротком и невероятном эпизоде, который до сих пор в памяти. В общем, рекомендую «Лето». Оно в прокате со следующей недели. Сходите в кино!».