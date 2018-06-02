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Что такое лимитированная коллекция?
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Что такое лимитированная коллекция? 

Я Покупаю 37 минут назад
Фото: Я Покупаю
Лимитированная коллекция — это выпуск ограниченной линейки товаров модного бренда. Термин является переводом английского понятия limited edition и обозначает эксклюзивные предметы, которые выпущены ограниченным тиражом. Часто лимитированная коллекция появляется в связи со значимым для компании событием.
Лимитированные коллекции выпускают бренды, которые производят одежду, обувь, парфюмерию, аксессуары, косметику. Задача — привлечение внимания лояльных потребителей к товарам, бренду, а иногда и к важному социальному или экологическому вопросу, значимому событию. Если для создания ограниченной линейки товаров компании приглашают знаменитость, она носит название капсульной коллекции.
Известный пример лимитированной коллекции — сотрудничество Louis Vuitton с самым дорогим художником современности Джеффом Кунсом. Лимитированная коллекция включает в себя сумки, платки, кошельки, которые украшены репродукциями известнейших полотен Ван Гога, Тициана, Рубенса и Леонардо да Винчи.
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