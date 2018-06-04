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В Грозном проходит Wandi Ramadan Bazar
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В Грозном проходит Wandi Ramadan Bazar 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
В столице Чечни впервые открылась ярмарка Wandi Ramadan Bazar. Это мероприятие, на котором представлены изделия индустрии muslim lifestyle (мусульманский образ жизни).
Название Wandi изначально сложилось как аббревиатура от women and islam (женщины и ислам). Однако теперь на таких ярмарках широко представлены и мужские бренды. Wandi Ramadan Bazar ежегодно проходит в Москве, однако в этом году проект приехал в Грозный. В мероприятии участвуют 50 брендов из регионов Северного Кавказа, Татарстана, Москвы, а также из Турции, Сирии, Украины, Азербайджана и Казахстана.
На ярмарке представлены коллекции одежды, аксессуары, халяльная косметика, наборы для ухода за бородой. Особенностью этих товаров является использование национального колорита, визуальные мотивы народов Кавказа.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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