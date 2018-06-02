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Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева впервые вышли в свет вместе после слухов о романе
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Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева впервые вышли в свет вместе после слухов о романе 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
2 мая в Сочи состоялось торжественное открытие 29-го российского кинофестиваля «Кинотавр».
Как водится, по красной дорожке Зимнего театра прошлись режиссеры, продюсеры, кинодивы и другие медийные персоны. Несмотря на обилие звезд на церемонии, особое внимание привлек Резо Гигинеишвили. А все потому, что режиссер впервые вышел в свет вместе с Надеждой Оболенцевой после слухов о романе. Влюбленные не скрывали своих чувств, держались за руки и обменивались нежными взглядами.
К слову, еще в прошлом году, когда Гигинеишвили развелся с Надеждой Михалковой, поговаривали, что причина их расставания как раз-таки Оболенцева, ведь пару неоднократно видели вместе на мероприятиях. Сейчас все слухи и домысли подтвердились.
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Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru, starface
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