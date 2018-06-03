Шоколад времен Первой мировой войны обнаружен в Великобритании

Шоколад, возраст которого составляет 103 года, обнаружили в Великобритании, передает телеканал «360».

Уточняется, что шоколад принадлежал герою Первой мировой войны Ричарду Буллимору, который умер в 1967 году.

Плитки сладости сохранились в жестяной коробке. Как уточняет телеканал, подобные подарки вручались британским военным на Рождество на фронтах во Франции.

Кроме того, среди подарков была обнаружена коробка с сигаретами, спичками и табаком. Они также оказались нетронутыми.

Теперь находку выставят на аукцион.