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Шоколад времен Первой мировой войны обнаружен в Великобритании
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Шоколад времен Первой мировой войны обнаружен в Великобритании 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Sputnik Абхазия
Шоколад, возраст которого составляет 103 года, обнаружили в Великобритании, передает телеканал «360».
Уточняется, что шоколад принадлежал герою Первой мировой войны Ричарду Буллимору, который умер в 1967 году.
Плитки сладости сохранились в жестяной коробке. Как уточняет телеканал, подобные подарки вручались британским военным на Рождество на фронтах во Франции.
Кроме того, среди подарков была обнаружена коробка с сигаретами, спичками и табаком. Они также оказались нетронутыми.
Теперь находку выставят на аукцион.
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Женский форум  Ещё 13 источников 
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