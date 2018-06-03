В Великобритании нашли 100-летний шоколад

Девять плиток хорошо сохранившегося шоколада обнаружены в коллекции вещей британского героя Первой мировой войны. Он получил его в качестве подарка на Рождество в 1914 году​​​.

"Колониальный шоколад отправляли армии в первую зиму войны. Какао-бобы поставлялись Таиландом, Гренадой и Сент-Люсией. Шоколадные плитки были сделаны британской фирмой Cadbury", — заявил директор аукционного дома, занимающегося продажей коллекции.

По его словам, почти весь набор, в котором находился шоколад, табак и спички, уцелел, поскольку солдат, кому были отправлены подарки, не любил курить и есть сладкое.