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В Великобритании нашли 100-летний шоколад
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В Великобритании нашли 100-летний шоколад 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Капитал страны
Девять плиток хорошо сохранившегося шоколада обнаружены в коллекции вещей британского героя Первой мировой войны. Он получил его в качестве подарка на Рождество в 1914 году​​​.
"Колониальный шоколад отправляли армии в первую зиму войны. Какао-бобы поставлялись Таиландом, Гренадой и Сент-Люсией. Шоколадные плитки были сделаны британской фирмой Cadbury", — заявил директор аукционного дома, занимающегося продажей коллекции.
По его словам, почти весь набор, в котором находился шоколад, табак и спички, уцелел, поскольку солдат, кому были отправлены подарки, не любил курить и есть сладкое.
Плитки хорошо сохранились, однако аукционер не рекомендует употреблять их в пищу, так как шоколад становится опасным с течением времени, сообщает РИА Новости.
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Женский форум  Ещё 6 источников 
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