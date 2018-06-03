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Наряд гуманоида, костюм леопарда и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
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Наряд гуманоида, костюм леопарда и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе 

Passion.ru 32 минуты назад
Фото: Passion.ru
На прошедшей в Москве церемонии вручения музыкальной премии телеканала RU.TV было много модных провалов, но все неудачные наряды звезд меркнут по сравнению с тем, в чем на мероприятии появилась Ольга Бузова. Популярной певице и телеведущей удалось снова оказаться в центре внимания.
Ольга Бузова
На премию Ольга Бузова пришла в образе воинственной невесты гуманоида, покрытой золотой звездной пылью. На ее голове переплелись причудливые провода, поверх сиреневого боди было надето нечто похожее на доспехи, на ногах — золотые чулки. Венчали этот фееричный наряд длинный хвост накладных волос ниже попы и белая фата. Похоже, Ольга отчаялась найти своего идеального мужчину на Земле и решила попытать счастье на других планетах.
Елена Север
А вот Елена Север прекрасно себя чувствует и на нашей планете. На церемонии RU.TV певица демонстрировала всем пышный бюст и голый пупок в полупрозрачном платье с рюшами с надписью Queen («королева»).
Диана Арбенина
Мы привыкли видеть Диану Арбенину скромной, в довольно сдержанных и закрытых нарядах. Наверное, такой ей лучше и оставаться. Образ в стиле БДСМ на премии RU.TV нас не впечатлил. Не хватало только плетки.
Анна Семенович
Анна Семенович выбрала очень неудачный комбинезон, подчеркнувший отсутствие талии и неидельный пресс.
Анита Цой
Анита Цой надела расписной халатик и тюрбан. Комплект певицу, которая обычно выглядит молодо и свежо, совсем не красил. На этот раз Анита была похожа на бабушку.
Анжелика Ревва
Анжелика Ревва позировала фотографам в золотом платье довольно странного дизайна. Выглядело так, что ей сшили платье из огромного куска ткани, а остаток материи просто привязали сверху поясом.
Леди Гага
Леди Гага прогулялась по Нью-Йорку в образе сумасшедшего огромного леопарда. О певице давно не было ничего слышно, и вот она решила о себе напомнить…
Кара Делевинь
Кара Делевинь продолжает свои модные эксперименты и старается выглядеть все менее и менее сексуально и привлекательно. На одном из недавних светских мероприятий модель была похожа на адепта секты мормонов.
Вероника Феррес
Вероника Феррес где-то нашла очень странный комбинезон с рукавами до пят. Не самое стильное решение.
Мена Сувари
Мятый халат с розовыми кисточками, глубокое декольте с тату, взъерошенная прическа, розовые серьги из блестящих цветочков, похожих на детские браслеты… Мене явно пора нанять себе стилиста. В конце концов, может себе позволить, а на светских мероприятиях выглядит все хуже и хуже.
Фото: globallookpress, пресс-служба
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