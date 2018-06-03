Короче! Как и с чем носить мини этим летом — вдохновляемся образами из Instagram звезд

Мини-юбки как целое явление появились в 50-е годы XX столетия и с тех пор не покидают женские гардеробы. Несмотря на то что в последнее время миди-длина стала более актуальна, мини не сдает позиций. В прессе и в модных хрониках звезды регулярно обнажают свои ноги, надевая короткие платья или юбки предельной длины, и при этом выглядят они безупречно. А все потому, что носить мини — это целое искусство.

Ошибочно полагать, что короткая длина создана только для идеальных фигур. Мини могут носить не только девушки с параметрами 90-60-90. Ким Кардашьян доказывает это на своем примере. Американская звезда не стесняется своих пышных форм, а наоборот, не упустит случая их подчеркнуть. Телезвезда предпочитает юбки из кожи и трикотажа, которые очень плотно облегают ее фигуру.

Лишена предрассудков и Бейонсе. Даже в интересном положении певица не стеснялась надевать вещи, оголяющие тело.

Короткая юбка — это еще и отличный способ подчеркнуть ошеломительно длинные ноги. Именно так это и сработало в случае с моделью Ириной Шейк

Мэри Куант, впервые презентовавшая мини-юбку, объясняла свои действия так: «Чтобы женщинам было удобно бежать за транспортом». Вряд ли, конечно, Ирина носит юбки из-за этого, но восхитительные взгляды и комплименты в ее адрес наверняка звучат не переставая.

Подчеркнуть длину ног стремится и Алена Шишкова. Звезда на своей Instagram-странице часто балует подписчиков, демонстрируя идеальную фигуру. Алена носит как шорты, так и юбки, причем в самых разных вариациях. Это может быть классический образ из мини-юбки, жакета и босоножек на каблуке или же «мальчишеский»: юбка, однотонная футболка и кроссовки.

Последние два сезона звездные девушки переключились на более «скромную» длину, но Эмили Ратажковски уверена, что мини будет всегда в моде, независимо от мировых тенденций. Найти фотографии звезды в одежде сложно: Эмили чаще выкладывает обнаженные фото. Но на тех, где модель одета, в основном можно увидеть заветную мини.

Бреанна Бокс — одна из самых загадочных звездных девушек (все потому, что в англоязычной прессе не так много ее интервью) — тоже предпочитает длину мини. Актриса признается, что носит только удобные вещи. В одном из редких интервью она поделилась своим звездным образом для вечеринки: джинсовая юбка, жакет и Balenciaga triple S.

Недавно российская актриса Анна Хилькевич разместила у себя на странице фото в коротком платье и получила кучу отзывов о том, что набрала вес. На самом же деле Анна просто создала образ, который дал такой эффект: в этом сезоне очень стильно сочетать непропорционально объемный вверх и короткую юбку. Впрочем, Анна находится в интересном положении, поэтому такую игру на контрастах ей вполне можно простить.

Некоторые звездные личности неожиданно для всех меняют свой образ. Так, пару недель назад Шарлиз Терон была замечена в непривычном для себя амплуа: кимоно, короткая юбка и кеды. Это очень контрастирует с ее обычным появлением в свете. Мы привыкли видеть актрису в элегантных костюмах и платьях в пол.

Российский дизайнер и просто яркая девушка Белла Потемкина часто создает очень интересные образы с длиной мини. То она в коротких шортах и объемной блузе, то в пышном алом наряде на показе своей круизной коллекции, то в облегающем платье с трендовыми белыми ботинками. Она уж точно не боится пробовать!

А как часто выбираешь мини ты?

Текст:Татьяна Зубахина

Фото:Instagram