Засвет дня: Ким Кардашьян прогулялась в прозрачном платье без бюстгальтера и в шелковых трусах

Ким Кардашьян показала миру все свои пышные прелести.

В последнее время откровенность Ким Кардашьян не знает границ. В преддверии выхода своих духов звезда реалити и многодетная мама запустила рекламную кампанию, для которой снималась полностью обнаженной. А теперь же Ким решила пойти дальше и появилась на публике в прозрачном платье, под которое не надела бюстгальтер. Из белья на Кардашьян только шелковые широкие трусы. Сверху образ дополнил плащ.

Меньше, чем за час, фото набрало больше 500 тысяч лайков. А вот в комментариях мнения фолловеров разделились. Одни нашли образ Ким чересчур вызвающим, в частности русские поклонники недоумевают, зачем звезда отдала предпочтение такому платью; а вот другие хвалят Кардашьян за смелость.

А как тебе такой выбор звезды?

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Фото:Instagram