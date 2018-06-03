Красавчики! Канье Уэст и еще 9 самых стильных звездных отцов

Мы все время хвалим звездных мам — как они круто выглядят, как быстро приходят в форму. Но ведь и мужчинам надо уделять внимание! Собрали самых стильных отцов, с которых надо брать пример.

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Отец троих детей и супруг Ким Кардашьян (37) неуютно чувствует себя в смокингах. Но за это мы его и любим! Даже на красных дорожках он появляется в любимых свитшотах, джинсах и своих уже легендарных кроссовках Yeezy.

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А вот этот канадский красавчик, отец двоих детей, будто создан для строгих пиджаков и галстуков. Особенно он любит костюмы-тройки, но черных цветов избегает — предпочитает серые и синие.

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Дэвид Бекхэм не только заботливый отец (у них с Викторией Бекхэм (44) четверо детей), талантливый футболист, но еще и очень модный парень. Настоящий лондонский шик — уютные джемперы, стильные пальто и впечатляющая коллекция шляп.

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Трэвис Скотт впервые стал отцом в этом году — 1 февраля Кайли Дженнер (20) родила ему дочку. И, надо сказать, у папы Сторми отличный вкус. Мы думали, что это распространяется только на спортивные вещи (рэпер как-никак), но выход на дорожку Met Gala в этом году доказывает — строгие образы ему тоже идут.

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Несколько дней назад Крисси Тейген (32) и Джон Ледженд во второй раз стали родителями — модель родила сына. И, пожалуй, это одна из самых ярких пар в Голливуде! Обожаем эпатажные платья Крисси и необычные костюмы Джона.

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Мужу Бейонсе (36) и отцу троих детей идет все! От роскошных костюмов за тысячи долларов до спортивных свитшотов (которые, кстати, стоят не меньше). И ни шагу из дома без аксессуаров — Джей Зи обожает часы, кольца и цепи на шею.

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Райан Гослинг и Ева Мендес (44) воспитывают двоих детей, и мы обожаем этого звездного отца за его уникальный стиль. Этакий голливудский винтаж — сразу вспоминаешь его героя из фильма «Ла-Ла Ленд», Гослингу очень подходит та эпоха.

Уиз Халифа (30)

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Уиз Халифа любит сочетать несочетаемое, а его главная фишка — свободные цветные рубашки, которые рэпер предпочитает носить расстегнутыми. У певца подрастает сын, надеемся, он пойдет в папу.

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Баскетболист Иман Шамперт и модель и певица Тейана Тейлор (27) (из клипа Канье Уэста Fade) — очень горячая пара. Уверены, он любит шопинг не меньше супруги! Дочке будет чему поучиться.

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Ну и самый эффектный голливудский отец (четырех детей, между прочим) — музыкант Фаррелл Уильямс. Возможно, что-то покажется тебе чересчур вызывающим, но зато он такой один.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/krasavchiki-kane-uest-i-eshhe-9-samyh-stilnyh-zvezdnyh-ottsov/