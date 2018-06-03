В сети раскритиковали прозрачное платье Ким Кардашьян: «Это самая глупая вещь, которую я когда-либо видела»

37-летняя Ким Кардашьян не стесняется носить откровенные наряды, делать провокационные снимки и участвовать в смелых фотосессиях. Поэтому ее новое платье, в котором она появилась вчера на улице города, было вполне в ее стиле. Супуга Канье Уэста на этот раз выбрала абсолютно прозрачный наряд. Но разве кого-то сейчас удивишь просвечивающимими платьями? Ким, впрочем, сумела — из нижнего белья на звезде были лишь одни трусы, бюстгальтер она предпочла не надевать. Правда, сверху Ким накинула удлиненный пиджак, однако он едва ли скрывал ее обнаженную грудь.

Поклонники телезвезды ее новый образ раскритиковали. Причем не столько из-за его откровенности, сколько из-за безвкусицы.

Это самая глупая вещь, которую я когда-либо видела,

37 лет, а одевается, как будто 19-летняя девушка, которая хочет привлечь к себе внимание,

Почему ты не надела его в Белый дом?

— написали ей.