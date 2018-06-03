В сети раскритиковали прозрачное платье Ким Кардашьян: «Это самая глупая вещь, которую я когда-либо видела» 

37-летняя Ким Кардашьян не стесняется носить откровенные наряды, делать провокационные снимки и участвовать в смелых фотосессиях. Поэтому ее новое платье, в котором она появилась вчера на улице города, было вполне в ее стиле. Супуга Канье Уэста на этот раз выбрала абсолютно прозрачный наряд. Но разве кого-то сейчас удивишь просвечивающимими платьями? Ким, впрочем, сумела — из нижнего белья на звезде были лишь одни трусы, бюстгальтер она предпочла не надевать. Правда, сверху Ким накинула удлиненный пиджак, однако он едва ли скрывал ее обнаженную грудь.
Поклонники телезвезды ее новый образ раскритиковали. Причем не столько из-за его откровенности, сколько из-за безвкусицы.
Это самая глупая вещь, которую я когда-либо видела,
37 лет, а одевается, как будто 19-летняя девушка, которая хочет привлечь к себе внимание,
Почему ты не надела его в Белый дом?
— написали ей.
Последний комментарий подписчика Ким — это отсыл к ее встрече с Дональдом Трампом в Белом доме, которая состоялась на этой неделе. Встретиться с президентом США Ким хотела очень давно — ее волновала судьба 63-летней Элис Мэри Джонсон, которая отбывает пожизненное заключение за торговлю наркотиками. Стоит отметить, что на эту встречу Ким пошла в деловом образе и выбрала черный брючный костюм. Тем не менее, несмотря на всю серьезность повестки мероприятия, в интернете над Кардашьян и Трампом посмеялись от души.